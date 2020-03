Több mint 41 millió forintra büntette a CIB bankot az MNB

Csütörtökön már messze nem volt olyan kiugróan erős az áruházak látogatottsága, mint az előző hét utolsó napjaiban.

Mivel a lakosság a múlt héten felkészülhetett, nem okozott különösebb sokkhatást a kereskedelemben a koronavírus itthoni megjelenésének szerdai bejelentése, illetve az azóta hivatalossá váló védekezési állapot, csütörtökön ugyanis már messze nem volt olyan kiugróan erős az áruházak látogatottsága, mint az előző hét utolsó napjaiban – írja a Magyar Nemzet. A kormányközeli lap megkeresésére az Országos Kereskedelmi Szövetség jelezte: a piaci szereplők még mindig inkább csak helyenként érzékeltek nagyobb keresletet bizonyos árucikkek iránt, ám ennek üteme nem haladta meg a korábbit. Sőt általánosságban elmondható, hogy mérsékeltebb volt a csütörtöki értékesítési forgalom. A bejelentést követően inkább a tisztító- és fertőtlenítőszerek, a nagyobb kiszerelésű és a praktikus csomagolású higié­nés termékek fogytak jobban a boltokban. Ezekből még előfordulhat hiány, míg a tartós élelmiszereket, alapanyagokat már kisebb lendülettel keresték a vásárlók. Ez összefügghet azzal, hogy már látható: a múlt heti váratlan fölfutás után is talpon maradt a teljes hazai ellátási lánc, senki nem maradt élelmiszer nélkül, mindenütt pótolni tudták a megcsappant árukészletet. „Mérsékelten élénk keresletet tapasztaltak tegnap a cégek, a fogyasztókat megfontoltság jellemezte. Az üzletek folyamatosan gondoskodnak a polcok feltöltéséről, tegnap a nagyobb keresletű termékeknél több helyütt már újabb raklapnyi áru várakozott a kihelyezésre” – közölték. Az országban rendezett és stabil az áruellátottság – mondta Vámos György. Az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Metro, a Penny Market, a Spar és a Tesco képviseletében a szakszövetség főtitkára kiemelte: a bejelentés utáni szakaszban kulcsfontosságú a termékbeszállítók és a kereskedelmi vállalatok szoros együttműködése és a lakosság megfontoltsága. Megjegyezte, tegnap fölmérték az árukészleteket is, az összegzés szerint tartós áruhiányra nem kell számítani, legfeljebb szélsőséges esetben fordulhat elő, hogy egy árucikk készlete kimerül. „Továbbra is arra biztatjuk a vevőket, hogy átgondoltan vásároljanak, és ne halmozzanak fel indokolatlan mennyiségű élelmiszerkészleteket” – hangsúlyozta a főtitkár.