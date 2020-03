Már vizsgálják a karanténból meglépett pestszentlőrinci koronavírus-gyanús férfit

A holland állampolgárságú férfi péntek délután ment be a Szent László Kórházba, de még nem lehet tudni, valóban fertőzött-e.

Ám az illető, miután kivizsgálták, önkényesen távozott a szakrendelőből. Szaniszló elmondása szerint értesítették a kerületi rendőrkapitányságot, értesítést kapott az ÁNTSZ, majd a központi operatív törzs is. Utóbbitól azt a visszajelzést kapta a kerület, hogy ők tartják kézben az ügyet. Az érintett rendelő főigazgatója azt javasolta, hogy akik 15 percnél többet töltöttek együtt a szökésben lévő beteggel, azok ha tehetik, zárkózzanak be otthonukban több napra, fejfájás vagy láz esetén pedig hívják ki a háziorvost, de ne menjenek betegváróba. Szaniszló emellett a nagyobb, kerületi rendezvények szervezőit is arra kéri, fontolják meg, hogy megtartják-e az eseményeket. Ez azért is fontos szerinte, mert van olyan közösségi ház, melynek munkatársa éppen ott volt a szakrendelőben, amikor a holland férfi is.



- mondta el a férfiről az őt vizsgáló Kiss Nóra Cintia, aki szintén nyilatkozott. A beteg egyedül érkezett és magyarul beszélt. Fejfájásra, levertségre és magas lázra panaszkodott. Amint felmerült a koronavírus gyanúja, a vizsgálót lezárták, ebből lett az elkülönítő helység. A férfi többször jelezte, hogy el akar menni, mielőtt egyszerűen kisétált. Az, hogy fertőzött lenne, egyáltalán nem bizonyos: mintavételre nem került sor, az a Szent Imre Kórházban történik. Akikkel a férfi egy légtérben volt, azokat összeírták és értesítették.