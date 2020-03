Zacskóval a fejükön, holtan találták az ukrán sakknagymestert és barátnőjét

A bolgár kormányfő pályafutásával kapcsolatos írásokat olvasva gyakran felbukkannak olyan utalások, amelyek a szervezett bűnözéssel hozzák kapcsolatba.

- Úgy feküdtem le, hogy nőtlen vagyok, s mire felébredtem házam és anyósom is lett – tréfálkozott a minap a bolgár kormányfő. Bojko Boriszovot plovdivi stadionszemléjén arról kérdezték: mit szól hozzá, hogy a katalóniai korrupcióellenes ügyészség pénzmosás miatt nyomoz utána, s ezeket az iratokat a bolgár főügyészség is kikérte. Boriszov tagadta, hogy bármi köze lenne a Barcelona elegáns környékén lévő ingatlanhoz és az azzal kapcsolatba hozott butikhoz.

"Tizenhárom éve jártam utoljára Barcelonában, amikor még szófiai polgármester voltam. Nincs ilyen vagyonom!" - állította a politikus, aki egyébként is más elfoglaltságaira hivatkozott. A migránsáradat ügyében tárgyal Recep Tayyip Erdogannal, közvetít a törökök és görögök között, s meg kell fékeznie a koronavírust is. A bolgár kormányfő pályafutásával kapcsolatos írásokat olvasva gyakran felbukkannak olyan utalások, amelyek a szervezett bűnözéssel hozzák kapcsolatba . T alálni i lyesmit a Wikileaks Szófiából keltezett amerikai diplomáciai távirataiban és több más internetes forrásban. Hét éve kering a neten egy videó, amelyben két bíró beszélget, s egyikük tényként jelenti ki, hogy a miniszterelnök 1,3 millió euróért vásárolt a barátnőjének házat Barcelonában. Ez az összeg mára ötmillió euróra nőtt, ilyen összegű pénzmosás ügyében vizsgálódnak a barcelonai ügyészek. A bolgár lapok szerint Boriszovnak „érzelmi viszonya” van Boriszlava Jovcseva volt manökennel, akinek egy kislánya született. A nyolcéves gyermek a nővel él a sokat emlegetett házban, az apja neve nem szerepel a nyilvántartásokban. A házat hét éve 3 millió euróért vette egy Alekszandar Csausev nevű bolgár férfi, akiről azt mondják, hogy a Lukoil helyi vezetőjének „bizalmi embere”. Az orosz szénhidrogéncég bulgáriai vezetője Valentin Zlatev, Boriszov barátja. Őt a bolgár politikai szcéna színfalak mögötti királycsinálójaként jellemzik. Nem csak az orosz óriást képviseli, de a saját jogán is nagyhatalmú oligarcha. A bujtatott vagyon leltárában a ház mellett szerepelt egy olasz divatcég üzlete is, amelyet papíron Jovcseva vízvezetékszerelő apja vett összesen 850 ezer euróért. Ez most tulajdonost cserélt, az árukészletetet pedig kiürítették – jelentette a bivol.bg. A bolgár újságírók bonyolult tulajdonosi hálózatot tártak fel a ház és a bolt körül. A vásárlásokat offshore cégek bonyolítják, de a tulajdonosok nyilvánvalóan bolgár vállalkozók, akiknek valamikor üzleti vagy egyéb kapcsolatuk volt a miniszterelnökkel. (A rendszerváltás utáni bolgár bűnvilágban a nehézatléták, harcművészsportolók és a volt rendőrök, titkosszolgák játszottak főszerepet. Boriszov maga is rendőrtiszt volt és karatebajnok. Ippon néven testőrcéget vezetett, amely Todor Zsivkov bukott pártvezért és Borisz Szakszkoburggotszki egykori gyermekcárt, majd miniszterelnököt is védte.) A botrány lassacskán bontakozik ki. A bolgár kormánysajtó szerint Boriszov orosz titkosszolgálati rágalomkampány áldozata, s az országon belül a szálakat az oroszbarát államfő, Rumen Radev mozgatja. Atanasz Csobanov a bivol.bg főszerkesztője egy minapi tévéinterjúban erre azt mondta: Boriszov szerint Radev és a GRU orosz katonai titkosszolgálat vette a házat, a boltot, s rakta oda a nőt is, csak hogy ártsanak neki.