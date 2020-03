Davis Kupa: 1:2-ről fordított a belgák ellen, döntős a magyar csapat

A szombati két egyéni meccsét Balázs Attila és Fucsovics Márton is megnyerte, így megfordították az állást.

Bejutott a novemberi, 18 csapatos madridi tenisz Davis Kupa-döntőbe a magyar válogatott, amely a debreceni selejtezőben 3-2-re legyőzte a belga együttest. A magyarok számára az elvesztett páros után Balázs Attila sima sikere visszahozta a reményeket, így igazi ki-ki meccsel zárult a csata, amely arról döntött, hogy melyik válogatott utazhat novemberben a madridi fináléra. A világranglistán 84. Fucsovics 2016-ban két olaszországi challenger-versenyen is legyőzte Bemelmanst, két évvel ezelőtt azonban a liege-i Davis Kupa-párharcban négy szettben kikapott tőle. A balkezes belga hat mérkőzés óta veretlen volt, és vasárnap megnyert egy ITF-tornát az olaszországi Trentóban. Bemelmans 5/5-ös, míg Fucsovics 28/16-os győzelmi mérlegnél tartott a Davis Kupában. A pénteki győztesek összecsapása hat stabil adogatógémmel kezdődött, majd 4:3-nál a nyíregyházi teniszező jutott először bréklabdához, de nem tudott élni vele. Hatalmas küzdelemben jutottak el így a rövidítésig, melyben a 28 éves Fucsovics két szettlabdát is elpuskázott, riválisa viszont élt az első lehetőségével. A hazai kedvenc a szünetben összetörte az ütőjét, mégis rendkívül koncentráltan állt ki a folytatásra, és azonnal elvette a 32 esztendős Bemelmans szerváját. Előnyét aztán sikerült is megtartania, majd 5:3-nál fogadóként négy szettlabdát is elszalasztott, de ezt követően semmire hozta az adogatását, ami 1 óra 40 percnél - óriási hangorkán közepette - az egyenlítést jelentette.



Fucsovics Márton és Balázs Attila Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A párharc utolsó játszmájában Fucsovicsot vitte tovább a lendület, 1:1-nél jött az újabb brék, majd két labdája volt a 4:1-hez is. Ez ugyan nem jött össze, de a különbség megmaradt, sőt Bemelmans 4:2-nél ismét elbukta az adogatását. Az MTK játékosának a hajrában adogatóként nem remegett meg a keze, megnyerte a mérkőzést, ezzel egyben a párharcot is a magyar válogatottnak. A történelmi találkozó 2 óra 20 percig tartott. "Az első gondolatom az, hogy ott vagyunk a döntőben, ami óriási teljesítmény" - kiáltotta boldogan a pályán Fucsovics Márton. "Emlékszem, Szegeden pár éve még a III. csoportban küzdöttünk, most pedig ott leszünk a legjobbak között. Gratulálok, szép munka volt, és remélem, mindenki eljön Madridba" - tette hozzá a csata hőse. A Belgium elleni mérlegben 8-6-ra szépítő magyarok negyedszer tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról, előzőleg 1995-ben az ausztrálok, 2011-ben a fehéroroszok és 2015-ben a bosnyákok ellen sikerült a bravúr. A magyar válogatott a világ legjobb együtteseivel küzdhet majd meg a 18 csapatos madridi DK-döntőben novemberben - ahol minden résztvevő csapat 172 millió forintnak megfelelő összeghez jut -, míg a vesztes Belgium osztályozót vív a bennmaradásért szeptemberben.

A magyarok eddig háromszor tudtak fordítani a DK-ban 1-2-es állásról: 1995-ben az ausztrálok, 2011-ben a fehéroroszok és 2015-ben a bosnyákok ellen. Davis Kupa-selejtező: Magyarország-Belgium 3-2 Fucsovics Márton-Ruben Bemelmans 6:7 (7-9) 6:4, 6:2 Balázs Attila-Kimmer Coppejans 6:3, 6:0 szombaton korábban: Fucsovics Márton, Balázs Attila-Joran Vliegen, Sander Gille 6:3, 1:6, 4:6 pénteken játszották: Balázs Attila-Ruben Bemelmans 7:5, 6:7 (4-7), 4:6 Fucsovics Márton-Kimmer Coppejans 6:2, 5:7, 6:4