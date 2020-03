Jó üzletnek tűnt Woody Allen botránya

Bogányi Tibor 2011 óta a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere, lassan tíz éve formálja a zenekart. Életéről, művészetéről és a 2020–2021-es évad újdonságairól beszélgettünk vele.

A Bogányi család, a szülők és négy gyermekük szorosan kötődik Finnországhoz, éveket töltöttek ott az 1990-es években. A finn muzsikusok közül sokan világhírűek, vajon mi lehet ennek az oka? – kérdeztük a csellista-karmestert, Bogányi Tibort. „A hetvenes években a finnek eldöntötték, olyan kultúrpolitikát fognak folytatni, amellyel a világtérképre is felkerülhetnek. Jók voltak a lehetőségek, rengeteg pénzt áldoztak erre, és mert ehhez tanárok is kellettek, sok képzett magyar zenetanár tanított és tanít azóta is náluk. Vitték a Kodály-módszert, a szüleink is ennek segítségével tanítottak szolfézst, kórusvezetést, orgonálást” – hangzott a válasz. Persze meg voltak a jó zenészeik, elég csak Sibeliust említeni. Amikor Bogányiék kikerültek, híres volt a csellóoktatás, de a finnek zongora- és hegedűiskolája is jó volt, a Sibelius Akadémia sorra bocsájtott ki a világhírű zenészeket, karmestereket. Bogányi Tibor azóta is jelen van Finnországban, jelenleg a Pori Sinfonietta vezető karmestere, ez a harmadik ottani zenekara. „Vannak karakterbeli különbségek a magyar és az ottani zenekarok között, de a kiváló oktatásnak köszönhetően ott is kiválóak az együttesek, gazdag a finn zenei élet” – tudtuk meg. A karmester és a Pannon Filharmonikusok kapcsolata is most már lassan tízéves, gazdag eredményekkel, jelentős fejlődéssel. Komolyan megalapozott tudással, szakmai felkészültséggel rendelkezik az együttes, most már tizenhét éve a Müpában is jelen vannak, a 2020–2021-es évadban is ötször lépnek fel ott. Ezüstcsillanás az októberben kezdődő koncertsorozatuk elnevezése, a hangversenyek közül kettőt a zenekar másik vezető karmestere ,Gilbert Varga, egyet Eötvös Péter vezényel. Hogyan oszlik meg munkája Gilbert Vargával? – kérdeztük. „Egy karmesternél mi lehet jobb? Két karmester” – hangzott a tömör válasz. Persze rengeteg szakmai egyeztetés előzte meg az együttműködést, nem teljesen egyezik meg a repertoár, amivel foglalkoznak, vannak preferenciáik. Például Bogányi viszi a nagyobb romantikus műveket, de most például Brahms szimfóniáit felváltva fogják dirigálni.



Az együttműködés más módon is jól látszik, mivel a csellózáshoz sem lett hűtlen, Bogányi Tibor rendelt egy művet a zenekar koncertmesterétől, Bánfalvi Zoltántól, aki zeneszerzéssel is foglakozik, amelyet március 26-án fognak bemutatni Pécsett a Kodály Központban, a karmester Gilbert Varga lesz. Az új koncertsorozatba milyen műveket választottak a hatalmas repertoárból, van-e a zenekarnak egyéni arculata, amely a műsorpolitikában felvillan? – hangzott kérdésünk. Bogányi Tibor tíz éve azon van, hogy olyan ismeretlen művek is megjelenjenek a koncerteken, amelyek méltatlanul nem szoktak szerepelni. Ilyen lesz most John Corigliano New York-i zeneszerző Vörös hegedű című versenyműve, amelyet Grammy-díjra is jelöltek, a hasonló című 1998-ban készült film zenéje. Elina Vähälä lesz a szólista, aki már többször eljátszotta. De jelentős eseményekre kerül sor külföldön is, épp egy hónap múlva mutatkozik be a zenekar a bécsi Musikfereinssaalban. „Három műsor közül választottak a szervezők, Schubert nagy C-dúr szimfóniáját fogjuk előadni. Valóban tűnhet istenkísértésnek ezt Bécsben játszani, de a Müpában hallották tőlünk ezt tavaly, valószínűleg tudunk valami különlegeset. Úgy tűnik, szorosabb együttműködés is kialakulhat a zenekar és a híres hangversenyterem között” – jegyezte meg Bogányi. Azt vallja, a karmester személyisége igenis rányomja bélyegét a zenekar hangzására, nagyon is meghallatszik, ha zongorista, hegedűs, vagy csellista áll az élén. A zongoristák keze alatt úgy hangzik a zenekar, mint egy zongora. És mi készteti az említett hangszerek játékosait, hogy karmesternek álljanak? „Ez olyasmi, mint amikor egy festő szobrokat készít: ugyanaz a terület, kicsit más technikai megközelítéssel. Sok hangszeres zenész azonban, amikor karmesternek áll, elköveti azt a hibát, hogy azt gondolja, az ő egyénisége, zenei tudása elég ahhoz, hogy a zenekar úgy megszólaljon, ahogyan az kell. Kell hozzá a technika. Ez fizikai tevékenység, a karmester mozdulatai fizikai hatást eredményeznek, ami a hangzásban megjelenik.”