Koronavírus: napi 30-40 alkalommal riasztják a mentőket, a rendszer próbál felkészülni

A jövőben nincs pardon a koronavírus elleni küzdelemben.

A bukaresti operatív törzs leállította a légi közlekedést Románia és Olaszország (a koronavírus-járvány által leginkább sújtott európai állam) között, ahol mintegy 1,2 millió román állampolgár él. A légitársaságokat arra kötelezik, hogy a Kínából, Iránból, Dél-Koreából vagy Olaszországból átszállással érkező román utasaik figyelmét felhívják - és erről nyilatkozatot is aláírassanak velük -, hogy Romániába érkezésük után karanténba kerülnek. Ugyanezen országokból Románia átszállással sem fogad idegen állampolgárokat. A jelzett országokból szárazföldön érkezőkre is - büntetőjogi felelősség terhe mellett - karantén vár Romániában. A koronavírus-válság előtt a román repülőterekre heti 187 menetrendszerű járat érkezett Olaszországból, ezek száma az utóbbi időben 72-re csökkent, a gépek kihasználtsága is visszaesett - mutatott rá Lucian Bode ügyvivő közlekedési miniszter. Romániában vasárnapig nyolc megyében és a fővárosban 15 embernél mutatták ki a koronavírust, közülük ötöt már gyógyulnak nyilvánítottak. A járványügyi vizsgálat valamennyi esetnél kimutatta, hogy a fertőzést - közvetve vagy közvetlenül - Olaszországból kapták el. Vasárnap este a bukaresti egyetemi campusból is speciális védőfelszereléssel ellátott mentősök szállítottak a járványkórházba egy Olaszországból visszatért fertőzésgyanús diáklányt: ha bebizonyosodik, hogy rosszullétét a Covid-19 okozta, valószínűleg a bukaresti műszaki egyetemen - és valószínűleg a többi fővárosi felsőoktatási intézményben is - felfüggesztik az oktatást. Az operatív törzs már korábban bejelentette, hogy a fertőzés terjedésének megfékezése érdekében Romániában felfüggesztik az oktatást minden olyan tanintézményben, ahol valamely diáknál, vagy tanárnál kimutatják a koronavírust. Romániában március 31-ig betiltottak minden olyan rendezvényt, amelyen több mint ezren vesznek részt, a kisebb rendezvények esetleges betiltásáról a helyi hatóságok döntenek. Romániában jelenleg 15 embert tartanak megfigyelés alatt intézményesített karanténban, 13 ezret pedig otthonában szigeteltek el, mert olyan térségekből tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.

A börtönlakók nem tolerálják

Persze Olaszország is próbálja minimalizálni a károkat, így az autósztrádákon, vasútállomásokon és repülőtereken is ellenőrizni fogják a rendkívüli egészségügyi készültség alá vont észak-olaszországi térségekből ki- és belépni akaró személyeket. Kizárólag indokolt munkavégzés vagy egészségügyi okok miatt hagyhatják el az ott élők Lombardia tartomány és annak a további 15 észak-olaszországi megyeszékhely városnak a térségét, amelyekben a római kormány vesztegzárat rendelt el. Az érintett területekre belépni is csak hasonló indokokkal lehet. Mindazoknak, akik távozni kívánnak az úgynevezett "rendkívüli korlátozás alá eső" zónákból akár gépkocsival, akár vasúttal, akár repülőgéppel, ezt a rendőri szerveknél kell jelezni az ehhez szükséges kérvénnyel. A kérelem formanyomtatványát - amely még nem került fel az internetre - maguktól kitölthetik. Ellenőrzés esetén ezzel igazolhatják a területről tervezett ki- vagy belépést. Az országutakon és autósztrádákon a városi rendőrség, a sztrádarendőrség és a csendőrség állíthatja meg és ellenőrizheti az autósokat, esetleg a sztrádakapuknál is. A vasútállomásokon a vasúti rendőrségnek kell felmutatni az engedélyezett ki- és belépési kérvényt. Hasonló ellenőrzést vezetnek be a térség repülőterein is: olasz állampolgárok esetén a ki- és belépést indokolni kell, a külföldiek szabadon távozhatnak, de ha külföldi személy akar beutazni ezekre az észak-olaszországi helyszínekre, neki is engedélyt kell kérnie. (Velence városában a tengerjáró hajókkal érkezők nem szállhatnak le a fedélzetről.) Az intézkedéseket megszegők legalább 200 eurós bírságot, valamint három hónapig terjedő börtönbüntetést kockáztatnak. A Covid-19 vírus okozta járvány terjedésének megállítására bevezetett intézkedések a tízmillió lakosú Lombardia tartományt és 15 másik észak-olaszországi várost érintenek. Az újabb karanténzónák Lombardia mellett Modena északi területeit, valamint Pármát, Piacenzát, Reggio Emiliát, Riminit, Pesarót, Urbinót, Alessandriát, Astit, Novarát, Verbano-Cusio-Ossolát, Vercellit, Padovát, Trevisót és Velencét kényszerítik az itt élők mozgásának korlátozására. A 16 millió lakosú területet narancssárga övezetnek nevezték el, Olaszország többi része sárga zóna lett. Eltűnt az eddigi zöld zóna, amelyre nem vonatkoztak az óvintézkedések. A narancssárga térséget vasárnap estig nem zárták le, a belügyminiszteri rendelet kiadása után helyi szinten intézkednek erről. A térségbe korlátozás nélkül visszatérhetnek azok, akik ott élnek, de az utóbbi napokban nem tartózkodtak lakhelyükön. Több olaszországi börtönben lázadás robbant ki vasárnap a látogatások felfüggesztése miatt. A rabok ezenkívül fokozottabb egészségügyi védelmet követeltek maguknak a koronavírus-fertőzés elkerülésére. Emilia Romagnában a modenai börtönben tört ki lázadás, egy rab életét veszítette. A lombardiai Pavia börtönében börtönőröket ejtettek túszul: a büntetésvégrehajtási intézetet a speciális rendőri erők rohamozták meg vasárnap késő este.