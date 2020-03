Kivizsgálás után hazaküldték a férfit, aki megfertőzhette az első magyar koronavírusos beteget: saját apját

A Szent Lászlóban kialakított karantén további bővítésére előkészítik a Kútvölgyi Klinikai Tömb épületét, a lélegeztetésre szorulók ellátásához pedig az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet intenzív osztályát jelölik ki.

Napi 30-40 alkalommal hívják a mentőket koronagyanús esetekhez. Leggyakrabban a fővárosban, ahol a hétvégén az is extra feladatot adott, hogy a fertőzött iráni diákot és társait a Szent László Kórházba szállítsák. Magyarországon még csak egyedi megbetegedéseket regisztráltak, továbbra is hét fertőzöttről tudnak: négy iráni, egy brit és két magyar állampolgárról. Állapotuk Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint kielégítő, egyedül egy idősebb magyar, más alapbetegségekkel küzdő férfi szorul intenzív ellátásra. Bár Magyarországon még nem súlyos a koronavírus-helyzet, az ellátórendszer felkészítése gőzerővel folyik. Pénteken délután alig néhány óra alatt szabadítottak fel mintegy 145 ágyat a Dél-pesti Centrumkórház járvány-telephelyén. Ezeket egyelőre a karanténba helyezett emberek elszállásolására használják. Négy és este nyolc között a Szent László kórház C10, C11-es épületéből mintegy 36 beteget szállítottak át hat fővárosi és egy vidéki ellátóhelyre. Egy szemtanú szerint az orvosoknak, ápolóknak késő estig benn kellett maradniuk, hogy segédkezzenek a gasztroenterológia, a belgyógyászat és az orr-fül-gégészet betegeinek az átszállításában. Mint mondta: egymás után érkeztek a mentők, összesen mintegy 15 autóval végezték a feladatot. Úgy tudjuk a fogadó intézmények maguk nyilatkozhattak arról, hogy hol, hány beteget tudnak gond nélkül átvenni. Volt, aki amiatt aggódott, hogy a C11-es épületnek csak az első három emeletét ürítették ki, és a negyediken ott maradt egy hematológiai (vérképzőszerv-rendszeri) betegeket ellátó osztály. Azaz éppen egy nagyon sérülékeny immunrendszerű betegcsoportot hagytak ott. Lapunkat a kórházat jól ismerő szakemberek azzal nyugtatták, hogy az épületnek több bejárata is van, így a negyedik emelet elvben kellően lezárható a karantén célra használt első három emelettől. A Szent Lászlóban kialakított karantén további bővítésére előkészítik a Kútvölgyi Klinikai Tömb épületét, a lélegeztetésre szorulók ellátásához pedig az Országos Korányi és Pulmonológiai Intézet intenzív osztályát jelölik ki – erről szombaton maga Kásler Miklós humánminiszter beszélt. Azt is hozzátette, hogy a Korányiban az elmaradó tüdőműtéteket az Országos Onkológiai Intézetben végzik el, ahol viszont a járvány idejére felfüggesztik a tüdőátültetéseket. Kórházi és idősotthoni látogatási tilalom bevezetését javasolta vasárnap a járványvédekezést irányító operatív törzs. A március 15-i ünnepségeket egy nappal korábban mind a kormány, mind az ellenzéki pártok lemondták. (A Nemzeti alaptanterv bevezetése elleni vasárnapi tüntetést szintén lefújták a szervezők.) Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője arra az újságírói kérdésre, hogy más tömegrendezvények elmaradhatnak-e, azt mondta: ők csak javaslatot fogalmazhatnak meg. Mindenkinek a saját felelőssége, hogy megtartja-e a rendezvényt. Ugyanez vonatkozik a felsőoktatási intézmények rendezvényeire. Hozzátette: jelenleg nem kell egyeztetni az operatív törzzsel a rendezvényekről, de általában javasolják a halasztást, a sport eseményekkel kapcsolatban pedig még folyik az egyeztetés arról, hogy azok esetében milyen intézkedések szükségesek. Olyan ajánlást nem fogalmaztak meg, hogy koncerteket ne tartsanak meg. Lakatos Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus elleni harc állami feladat, és nem szeretnék ha az önkormányzatok folytatnák az önálló akciókat. Beszélt arról is, hogy a Magyarországon ápolt hét fertőzött esetében folyik a járványügyi eljárás, azaz gyűjtik, hogy ki, hol, kivel találkozott. Lakatos Tibor elmondta azt is, hogy a két iráni, akik korábban már a karantén ellen is tiltakoztak, nem akarták magukat kivizsgáltatni. Így szombaton este is rendőrt kellett hívni hozzájuk, mert nem voltak együttműködők, félő volt, hogy az ápolókra támadnak. Lakatos Tibor szerint az idegenrendészet munkatársainak meg kellett jelenniük a Szent László Kórházban, hogy a renitens irániakat tájékoztassák arról, hogy viselkedésükkel kockáztatják az itt tartózkodásukat. (Úgy tudjuk a rendőrök folyamatosan ott maradnak az intézményben.) Az operatív törzs a fertőzéses esetek növekedése miatt arra kérte az egészségügyi dolgozókat, hogy halasszák későbbre a külföldi utazásaikat, a saját maguk és az ellátás biztonsága érdekében.