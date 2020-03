Az RMDSZ is lemondta a március 15-ei rendezvényeket

Azt javasolták a magyaroknak, hogy március 15. alkalmából egyénileg vagy kiscsoportokban helyezzék el koszorúikat a megemlékező helyeken.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a koronavírus romániai terjedése miatt lemondta a nemzeti ünnepen tartandó tömeges köztéri rendezvényeket. A szövetség hétfői közleményében azt tartotta a legfontosabbnak, hogy a magyar közösség tagjai biztonságban legyenek, egészségüket ne veszélyeztesse semmi. Az RMDSZ azt javasolta a magyaroknak, hogy március 15. alkalmából egyénileg vagy kiscsoportokban helyezzék el koszorúikat a megemlékező helyeken, így tesznek a Szövetség helyi és országos vezetői is. A koszorúzási időpontokat és annak feltételeit a helyi szervezők fogják bejelenteni. Az RMDSZ egyben arra is kérte szimpatizánsait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat. Romániában mindeddig 15 személynél azonosították a koronavírus-fertőzést, a legutóbbi esetet vasárnap este regisztrálták a Marosvásárhellyel szomszédos Maroskeresztúron. A kormány által közölt hétfő délelőtti adatok szerint a 15 romániai megbetegedett közül öt személyt már gyógyulttá is nyilvánítottak. Az országban 27-en vannak intézményesített karanténban, 12 789 személyt pedig otthonában szigeteltek el, mert olyan térségekből tértek vissza Romániába, ahol már megjelent a koronavírus-fertőzés.