A Goethe Intézetben járt a fertőzött iráni diák és barátnője, most felfüggesztette a nyelviskola az órákat

A két hét lappangási idővel számolva március 11-ig nem tartanak órákat az intézetben.

– írta az intézmény honlapján, hozzátéve, hogy a nyelvtanfolyamokat a biztonság és a tisztán látás érdekében függesztik fel ideiglenesen. Azt Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte sajtótájékoztatón múlt pénteken, hogy a március 4-én bejelentett első két iráni fertőzött közül az egyik egy német nyelvtanfolyamon is járt . A diák február 26-án járt a Goethe Intézetben. Ez két nappal azelőtt volt, hogy felső légúti panaszai miatt megvizsgálták volna. A tanfolyamon rajta kívül hat fő vett részt, a tisztifőorvos szerint őket is elkülönítették. Március 5-én kiderült, hogy az iráni diák barátnője is elkapta a vírust. A Goethe Intézet arról számolt be, hogy a járványügy március 8-án tájékoztatta őket arról, hogy a lány korábban szintén részt vett egy német nyelvkurzuson, de másikon, mint barátja. Az intézet azt is elmondta, hogy mindkét diák február 26-án járt náluk utoljára, így a két hét lappangási idővel számolva függesztették fel az órákat március 11-ig. A diáklány csoporttársait az intézet külön is értesítette.