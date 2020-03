Kellett a pénz, olcsón adta a falu a földet

Értékbecslés és licit nélkül, a piaci ár alatt adott el egy földterületet a decsi önkormányzat. Az ügyben a kormányhivatalnak kell állást foglalnia.

A 13 hektáros mezőgazdasági területről Decs függetlenekből álló képviselő-testülete tavaly májusban döntött. A képviselők megszavazták, hogy a hektáronként 31 aranykoronás földet 17 millió 750 ezer forintért adják el egy vállalkozónak. Az eladásról szóló szerződést decemberben írta alá Decs új polgármestere, a kormánypárti Heberling Tibor. A földértékesítést szabálytalannak ítélte Kurtyán Ferenc, az MSZP szekszárdi választókerületének elnöke, s emiatt a kormányhivatalhoz fordult. Kurtyán azért tartja jogsértőnek a manővert, mert a földeladást nem előzte meg értékbecslés, és nem liciten adták el a területet. Ráadásul a piaci árnál olcsóbban váltott gazdát az ingatlan, hisz a NAV által is használt termőföld kalkulátor szerint a decsi terület értéke már 2018-ban is 29,5 millió forintra rúgott. Vagyis a települést 12 milliós kár érte.

Megkérdeztük a decsi jegyzőt, Takácsné Gehring Máriát, aki megerősítette, hogy nem volt se értékbecslés, se licit. Amikor megemlítettük, hogy ezt a nemzeti vagyontörvény és Decs saját rendelete is előírja, akkor a jegyző azt mondta, hogy a képviselő-testület döntésekor egy hónapja töltötte be hivatalát, s a földeladásról szóló előterjesztést nem ő készítette elő. A falu korábbi vezetése azért sürgette az eladást, mert az önkormányzatnak egy pályázat önrészéhez gyorsan szüksége volt pénzre. Heberling Ferenc azzal magyarázta a szerződés aláírását, hogy a korábbi képviselő-testület döntése megkötötte a kezét. A vevő egy, a térségben ismert agrárvállalkozó, de annak nincs jele, hogy a politikai vagy más kapcsolatok szerepet játszottak volna az ügyletben.

Kurtyán Ferenc szerint Decs korábbi és mostani vezetőit is felelősség terheli a szabálytalan földeladásért, és a falu vagyonának herdálásáért, a szocialista politikus abban bízik, hogy a kormányhivatal megsemmisíti a kontraktust megalapozó döntést. Az általunk megkérdezett tolna gazdák is áron alulinak vélték a decsi földeladást, szerintük a tábla értéke meghaladja a 35 milliót.