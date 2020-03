Félnapi bérükkel segítik az ausztrál vadakat a bécsi állatkert dolgozói

Élőben követhető például, hogyan szeretgetik egymást a népszerű állatok.

Donka és Bonifác 2015-ben ugyanazon a napon született: a hím a nyíregyházi állatkertben, míg a nőstény a németországi Augsburg vadasparkjában látta meg a napvilágot. A fókapár egy százezer literes medencében él, de kisebb és sekélyebb elkülönítő medencét is tudnak használni. A fókák nagyjából 20 percet tudnak egyhuzamban a víz alatt tölteni. Naponta akár 6-8 órát is képesek aludni, főleg éjszaka, de van, hogy nappal is lepihennek. Donka jelenleg 60, Bonifác 64 kilogramm súlyú, a hosszuk 150-160 centiméter. Fejenként 4- 5 kiló táplálékot kapnak fejenként, télen többet heringet, makrélát, aranylazacot, kapellán lazacot esznek. Kapnak vitamin- és sótablettákat is, amelyeket a halakban dugnak a gondozóik – olvasható az intézmény honlapján