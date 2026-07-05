Gajdos László minisztériumának indoklása szerit Magyarország jelenleg Közép-Kelet-Európa egyetlen olyan országa, amely csupán részleges tilalmat alkalmaz a vadállatok cirkuszi szerepeltetésére.
Könnyebben megsebesítette a cirkusza egyik alkalmazottját, aztán megszökött a kifutójából. Mindössze fél órán át élvezhette azt, amit viszonylagos szabadságnak hívnak.
Két ismert intézmény már korábban önkorlátozást vezetett be, igazodva a társadalmi elvárásokhoz.
Egy barlangban meditált, amikor a vadállat rátámadt.
Idén júniusban ismét visszatértem Dél-Afrikába önkénteskedni, méghozzá ugyanoda, ahol kevesebb mint egy évvel ezelőtt is jártam, vagyis a Limpopo tartományban, Bela Bela közelében található Cheetah Experience-hez, egy gepárdmentéssel foglalkozó szervezethez.
Lassú, megfontolt léptekkel cammog át előttünk legalább hat elefánt. Korábban csak természetfilmekben láttam olyan jeleneteket, amik Dél-Afrikában alig néhány méterre tőlem zajlottak.
Tulajdonképpen ez volt az egyik utolsó mondat, amit a munkahelyemen hallottam az egyik kollégámtól néhány nappal azelőtt, hogy felszálltam egy Johannesburgba tartó repülőgépre. Egyedül, 25 évesen, nőként, hogy gepárdokat és más nagymacskákat mentsek.
„Mindenhol figyelmeztető táblák jelezték: Vigyázat, jegesmedve! Puskával felszerelkezett medveőr nélkül egy lépést sem tehetett az ember…” – osztja meg sarkvidéki útjának élményét az első magyar verseskötetével jelentkező Márton Ágnes. Az Én, az iguána szerzőjével a világ tágasságáról, a költészetről – és Johnny Deppről is beszélgettünk.
Hasonlóan az európai trendekhez betiltatná a vadállatok szerepeltetését a Párbeszéd által benyújtott határozati javaslat.
A nyérc- és a delfinek fogságban való tenyésztését is korlátozzák.
Több ezer olyan, kisebb piacot érint a tilalom, ahol élelmezési célra vagy társállatnak árulnak vadon élő állatokat.
A pénzt az a szervezet kapja, amely a bozóttüzekben megsérült vadállatok gyógykezelését és rehabilitációját végzi.
Ha a polgármester elfogadja, nem lehet többé egzotikus állatokkal, zsiráfokkal, tigrisekkel vagy elefántokkal feldobni a partikat, de megtiltják a vadállatokon való lovaglást is.Ha a polgármester elfogadja, nem lehet többé egzotikus állatokkal, zsiráfokkal, tigrisekkel vagy elefántokkal feldobni a hollywoodi partikat, de megtiltják a vadállatokon való lovaglást is.
Novembertől nem szerepelhetnek vadállatok a szlovákiai cirkuszokban és más szórakoztató nyilvános rendezvényeken. Kutyákat, macskákat és vadászgörényeket továbbra is lehet „cirkuszoltatni”, de szigorították az idomításukra vonatkozó szabályokat.
Míg a nézők kimenekültek az egyik ajtón, a tigriseket egy másikon vitték ki, eközben az egyik oroszlán teljesen belegabalyodott a védőhálóba.
A brit utazócirkuszok vadállatokat felvonultató produkcióinak végleges betiltásáról nyújtott be törvényjavaslatot a héten a brit kormány - jelentette be Michael Gove brit környezetvédelmi, élelmiszerügyi és vidékfejlesztési miniszter.
A régió vadvilágára is súlyos csapást jelentett a Szovjetunió összeomlását követő társadalmi-gazdasági megrázkódtatás egy új tanulmány szerint.