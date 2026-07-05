Betilthatják a vadállatokkal bulizást Hollywoodban

Ha a polgármester elfogadja, nem lehet többé egzotikus állatokkal, zsiráfokkal, tigrisekkel vagy elefántokkal feldobni a partikat, de megtiltják a vadállatokon való lovaglást is.Ha a polgármester elfogadja, nem lehet többé egzotikus állatokkal, zsiráfokkal, tigrisekkel vagy elefántokkal feldobni a hollywoodi partikat, de megtiltják a vadállatokon való lovaglást is.