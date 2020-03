Koronavírus: viszik a cukrot, mint a cukrot

A koronavírus-járvány hatására a magyarok is elkezdték betárazni az alapélelmiszereket, a hipermarketek és drogériák forgalma 25 százalékkal nőtt.

Aktívan töltik fel a magyar vásárlók a „járványkamrát” a koronavírus keltette aggodalmak hatására: február 24. és március 1. között 25 százalékkal emelkedett, így összességében 12 milliárd forintot tett ki a nemzetközi kiskereskedelmi láncok magyarországi forgalma – derül ki a Nielsen hiper- és szupermarketek, illetve drogériák szkennelt adatain alapuló összesítéséből. Az egészségvédelmi termékek iránti kereslet rohamosan növekedett, emiatt a polcokról átmenetileg el is fogytak a fertőtlenítők és kéztisztítószerek. Előbbiből február utolsó hetében 91 százalékkal több fogyott, mint tavaly ilyenkor, a tisztálkodási és higiéniai szerek forgalma 142 százalékkal emelkedett, de vitaminokat is 108 százalékkal többet vásároltak a szokásosnál. A kézfertőtlenítők értékbeli forgalma 73 százalékkal nőtt. Az élelmiszerek között tarolt a cukor, a liszt és a száraztészta. A Nielsen adatai szerint a cukor forgalma 178 százalékkal ugrott meg, a liszt értékesítése 168 százalékkal nőtt, de nagy tételben vásároltak a fogyasztók száraztésztából, rizsből és étolajból is. A tartós élelmiszerek között kimagaslóan nagymértékben fogyott még a különféle konzervekből, és a zacskós leves, a tartós tej és a fagyasztott zöldségek értékesítése is jelentősen megnövekedett.