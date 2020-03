Anyagilag is megkárosíthat a kormány sok százezer magyart

Anyagilag is megkárosíthatja a kormány a munkavállalók tömegeit azzal, hogy megszüntette a közigazgatási hatósági ügyekben – például nyugdíj, táppénz, utazási költségtérítés kiszámításában – született végzések elleni fellebbezési lehetőséget.

Újabb döntéssel nehezítette az emberek érdek- és jogérvényesítési lehetőségét a kormány azzal, hogy március 1-jével eltörölte a fellebbezés lehetőségét a hatósági ügyekben – írja közleményében a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), amely szerint ezt a változtatást a kormánynak vissza kellene vonnia. Ezen hatósági ügyek közé tartoznak ugyanis többek között a táppénz, csecsemőgondozási-, gyermekgondozási vagy örökbefogadói díj, baleset „üzemiségének" elbírálása, baleseti táppénz és utazási költségtérítés megállapítására született határozatok. A korábbi fellebbezések helyett ezen ügyekben csak a nehézkes, bonyolult és drága bírósági pereskedés maradt. Felháborító, hogy egy téves határozatot mostantól egyszerű ügyintézés helyett évekig tartó és drága bírósági eljárással lehet korrigáltatni. Döntésével a kormány nemcsak az emberek érdekérvényesítési rendszerén ütött újból egy nagy rést, hanem sokakat anyagilag is megkárosíthat – hangsúlyozta Kordás László, a MASZSZ elnöke. Szerinte alig van olyan ember, akinek ne lenne valamilyen közigazgatási, TB-határozattól függő ügye – például nyugdíj, baleseti táppénz, csecsemőgondozási- vagy gyermekgondozási díj (CSED, GYED) megállapítás –, ezért milliókat érint hátrányosan a március 1-jétől érvényes változás. A fellebbezési jog megszüntetése embertelen sőt, mondhatni egyenesen gonosz húzás a kormány részéről, mert nagyon sokan nem fognak - nem is mernek - pereskedni egy tévesen megállapított nyugdíjról, táppénzről vagy GYED-ről született határozat miatt – véli Kordás László. Éppen azok nem fordulnak majd bírósághoz, akik eddig fellebbeztek akár egy rosszul kiszámolt havi tízezer forintos mínusz miatt is, mert hiányzott a család megélhetéséhez. Kordás László szerint ezt a módosítást a kormánynak vissza kellene vonnia, hiszen nemcsak az érintett munkavállalók helyzetét nehezíti, hanem elméletileg az egyébként is leterhelt bíróságokra is nagyobb terhet ró. Igaz, a „kisemberek" nem fognak bírósághoz fordulni, keserűen lenyelik, hogy megkárosítja őket a rendszer. A szakszervezeti vezető szerint a fellebbezési lehetőség eltörlésével felbecsülhetetlenül sok pénz, évente akár több tízmillió forint is bennragad a rendszerben. Ez pedig azt jelenti, hogy megint a leginkább kiszolgáltatott embereken nyerészkedik a hatalom.