A Wizz Air az olasz járatok után az izraelieket is leállította

A kormány készül a koronavírus gazdasági következményeire, mondta a miniszterelnök a kereskedelmi és iparkamara évnyitó konferenciáján, de Varga Mihály szavaiból nem éppen ez derült ki.

Meg kell őrizni az elmúlt tíz év gazdasági eredményeit, nagy gazdaságösztönző program jön majd a koronavírus-járvány ellensúlyozásra, de részletektől korai beszélni – mondta Orbán Viktor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitó konferenciáján. A miniszterelnök szerint a NAT-ról szóló vita nem, oktatáspolitikai kérdés. Orbán Viktor szerint 2020-ban új szakasz kezdődik a világjárvánnyal. Az elmúlt tíz év sikereit meg kell védeni, mondta el sokadszorra, mert szerinte „brutális változásokra”, a legrosszabbra kell készülni, ami csak egy világjárványból származhat. Mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából, erre a koronavírus a legjobb inspiráció. Orbán szerint arra kell készülni, hogy vakcina nem lesz egy éven belül – ezt mondták neki a magyar tudomány képviselői. Igaz, hogy az influenzában többen halnem meg, de arra van ellenszer. Ez a bizonytalanság-érzet velünk lesz a következő hónapokban – ez pedig befolyásolja a gazdasági tevékenységet, így például az idén nem lesz turisztikai szezon az idén, a logisztikai láncok megszakadnak – vagyis a járványnak komoly gazdasági hatásai lesznek. Orbán szerint április végén fogja látni a kormány, hogy mekkora gazdasági károk lesznek egyáltalán – csak ez után tudnak beavatkozni, de a cégeknek kell megmondani, hogy milyen segítséget várnak. Újra kell tervezni a 2020-as költségvetést is, sokmilliárdos gazdasági ösztönzésre lesz szükség, hogy a visszaesés ne legyen olyan nagy, mint ami 2008-ban volt. Ezen program pénzügyi forrásait a kormány elő fogja teremteni – ehhez az önkormányzatoknak is készülniük kell – az elosztáshoz, viszont konkrét programokra lesz szükség - mondta a miniszterelnök. Orbán ezt megelőzően arról beszélt, hogy szerinte száz évvel Trianon után a legsikeresebb tíz esztendő van az ország mögött – ezt meg kellene becsülni, már csak azért is mert a növekedés pénzügyi egyensúllyal párosult. Szerinte alacsony az infláció (ami amúgy már több hónapja a jegybank inflációs célkitűzése felett van, nem is kevéssel), csökkent az államadósság. A nagy kérdés, hogy ezeket az eredményeket, hogyan védjük meg – tette fel magának a kérdést a miniszterelnök. A válasz messziről indult, volt szó az IMF hazaküldésről, az intellektuális önbizalomról, ami a kormány sajátja és Szíjártó Péter külgazdasági miniszter hatalmas munkájáról, amelynek eredményeként dollármilliárdos befektetések érkeznek Magyarországra. Szerinte a NAT-ról szóló vita nem oktatáspolitikai kérdés, hanem a nemzeti büszkeségről, hogyan védjük meg a sikereinket.

Matolcsy kiadta a parancsot : ”itt a nagy szökés ideje”

Az elmúlt évtizedben elért eredményeket meg kell őrizni – jelentette ki Matolcsy Göryg a Magyra Nemzeti Bank (MNB) elnöke a konferenciáján. Az MNB elnöke szerint 2010-2020 között az ország sereghajtóból éllovas lett a régióban, mind növekedésben mind fenntarthatóságban – vagyis igaza volt Orbán Viktor miniszterelnöknek, aki az elmúlt száz év legsikeresebb évtizedének nevezte az elmúlt tíz évet. Matolcsy szerint – így a világgazdasági lassulás előtt – a jelenlegi magyar növekedési ütemkülönbséget három százalékra növelni – így 2030 akár elérhetnénk az EU fejlettségének 93,3 százalékát. A siker kulcsa a munkaalapú gazdaság, béremelkedés és hogy szerinte magyar háztartások tudnak megtakarítani – igaz nem mindenki. Azonban minél nagyobbak a gazdasági különbségek, annál sérülékenyebb a gazdaság. Itt a nagy szökés ideje – mondta Matolcsy, bár ő nem a kivándorolt félmillió honfitársunkra gondolt, hanem a 2020-2030 között általa remélt szédületes gazdasági felzárkózást értette. Szerinte ehhez, meg kell duplázni a lakossági és céges hiteleket, ez a GDP 60 százalékát jelentené, ami az uniós átlag. Matolcsy szerint még van jelentős tartalék a munkaerőpiacban – a képzetlenekre és a fiatalokra gondolt. Szerint szép eredmény az évi 20 ezer lakás, de volt már ennél több is – vagyis növelni kell a lakásépítéseket számát. A gyorsabb növekedéshez Matolcsy szerint felsőoktatási fordulat kell, de rögtön jó hírrel is szolgált, szerinte ez megkezdődött. A koronavírusról szólva elmondta, hogy kiszámíthatatlan a gazdasági hatás, ám sejthető, hogy az több éven keresztül hatni fog, de szerinte magyar gazdaság immunrendszere sokkal fejlettebb, mint bármikor korábban.

Valójában nincs érdemi válasza a koronavírusra a kormánynak

A kormánynak a célja a versenyképesség növelésének felgyorsítása, a hat éves adó- és bérmegállapodás folytatása, a stabilitás megőrzése és a beruházások Magyarországra vonzása. Még nem látjuk, hogy a járvány és az olajárválság miként érinti Magyarországot, de célunk az eddigi eredmények megőrzése. Ennyivel tudja ellensúlyoznia koronavírus gazdasági hatásait - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a konferencián. Az Európai Unió gazdasági növekedése az idén a korábbi 1,4 százalékkal szemben, jó ha 0,8 százalék lesz – miközben a kockázatok folyamatosan nőnek, legyen az autóipar gyengélkedése, a brexit és a koronavírus. Vagyis a következő két évben bizonytalan európai környezetben kell a magyar gazdaságnak is jól teljesítenie. Ehhez támaszt biztosít az elmúlt évek erőteljes növekedése, a tartós tőkebeáramlás, stabil államháztartás – bár tavaly az egyik legnagyobb hiányt hozta össze a magyar kormány az EU-ban. A cél a nullás költségvetés elérése és az államadósság csökkentése – mondta Varga.

A koronavírus gazdasági hatásai nagy valószínűséggel jelentősek lesznek a pénzügyminiszter szerint, erőteljesebbek lesznek, mint az egészségügyi hatásai. A hitelképesség-csökkenése, az instabil árfolyamok szinte mindenkit el fog érni. A költségvetés hiányát egy százalékára tervezték, de ebben egy százaléknyi tartalék is benne van már. Azt szeretné a kormány, ha a bérkiáramlás, a fogyasztás és a tőkebeáramlás húzná idén is a gazdaságot, itt lehet komolyabb átrendező hatása a koronavírusnak, de a csökkenő olajárakat akár előnyként is kezelheti a magyar gazdaság.