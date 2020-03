Százmilliókat vett ki az önkormányzatok zsebéből a kétharmad: ingyenes a kiemelt építkezések közterület-használata

Alkotmánybírósághoz fordul a szervezet a NAT miatt.

Alaptörvény-ellenes az új NAT – erre a következtetésre jutott a Társaság a Szabadságjogokért elemzése , amely alapjogi szempontból vizsgálta az új alaptantervet. A jogvédők álláspontja szerint éppen a sokat kritizált NAT követése az, ami jogellenes, emiatt pedig meg kell védeni a vele szembe helyezkedő pedagógusokat és intézményeket az esetleges retorzióktól. A TASZ emlékeztetett arra, hogy a tankötelezettség egyszerre korlátozza és biztosítja a gyerekek jogait. Korlátozza, mert minden nap be kell menniük egy intézménybe, de biztosítja is, mert az iskola – legalábbis elméletileg – hozzásegít, hogy a világot értő, önállóan cselekedni, gondolkodni képes felnőttekké váljanak. A tankötelezettség a szülők jogait is korlátozza, hiszen meghatározza a nevelés módját és bizonyos mértékig a tartalmát is. A szervezet szerint azonban nem mindegy, hogy a tanulók és szüleik jogait milyen mértékben korlátozza az állam. A Nemzeti alaptanterv része a közoktatási szabályoknak, de a TASZ úgy látja, hogy olyan mértékben avatkozik bele a gyerekek oktatáshoz való jogába, annyira semmibe veszi a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogát, hogy az már nem összeegyeztethető az Alaptörvénnyel. Az új NAT – amelynek a tankötelezettség céljait kell szolgálnia – nem hagy kellő választási lehetőséget a tanároknak és az iskoláknak, emellett pedig olyannyira részletes, hogy esélyt sem ad a tanulók egy részének – pont a legsérülékenyebb, leghátrányosabb helyzetű tanulóknak – a benne előírt ismeretanyag elsajátítására, a kulcskompetenciák megszerzésére. „Ezáltal a gyermek megfelelő védelemhez és gondoskodáshoz való joga nemhogy nem biztosított, hanem azt az új NAT egyenesen megsérti” - állapította meg a TASZ. A jogvédők hangsúlyozták, hogy az államnak nem kötelezően átadandó tudástartalmakat kell meghatároznia, hanem azt kell biztosítania, hogy a gyerekek szabadon kibontakoztathassák a személyiségüket, a társadalom politikai közösségében önállóan részt vehessenek. Hozzátették, hogy a NAT-nak csökkentenie, nem pedig növelnie kellene a társadalmi hátrányokat.