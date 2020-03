TASZ: Alaptörvény-ellenes az új Nemzeti alaptanterv

Új hajókkal bővítené a BKV flottáját és az agglomerációs településekig húzná ki a menetrendszerinti fővárosi hajózás útvonalait a fővárosi önkormányzat, miután kiderült, hogy nincs jelentkező a hajók üzemeltetésére.

Megújítaná a fővárosi közforgalmi hajózást a fővárosi önkormányzat. A fejlesztésbe a kormányt is be szeretnénk vonni – tájékoztatta a Népszavát Balogh Samu, Karácsony Gergely főpolgármester kabinetfőnöke, aki azt is elárulta, hogy az új, korszerűbb, a jelenleginél gyorsabb hajók beszerzéséről, az állomások számának bővítéséről, illetve a városi hajók útvonalainak megnyújtásáról javaslatot nyújtanak be a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának, bízva a kormányoldal támogatásában. Mint arról a Népszava beszámolt, jövő héten indulna a közforgalmi hajózási szezon a Duna fővárosi szakaszán, de a hét hajóból álló flottából hatra még nem sikerült üzemeltetőt találnia a BKV-nak . A Budavár, Várhegy, Lágymányos, Lánchíd, Pestbuda és Hungária hajók Kopaszi gát-Rómaifürdő közötti vonalon március 15. és augusztus 31. közötti menetrendszerinti, napi 10-11 órás üzemeltetésére február elején írt ki három tendert a BKV. A három pályázatból kettőre egy ajánlat sem érkezett, míg a Budavár és a Várhegy üzemeltetésére jelentkezett ugyan egy vállalkozó, de végül ezt a tendert is érvénytelennek kellett nyilvánítani, mivel a cégtől hiába kérték a hiányzó dokumentumok pótlását. A BKV a Népszava a sikertelenség okait firtató kérdésére meglehetősen kurtán csak annyit válaszolt: „a megadott határidőig nem érkezett be érvényes ajánlat”. De az új pályázatokat hamarosan újra kiírják - bizonykodott a cég. Csakhogy a hajóknak már a jövő héten szolgálatba kellene állniuk, hiszen a március 15-től induló tavaszi szezonban elvileg a teljes flottára szükség van. A BKV pedig nem rendelkezik saját hajózási személyzettel, csupán hajókkal, ezért az üzemeltetést külsős cégekre bízzák. De úgy tűnik, nincs nagy tolongás a feladatra, holott a Hableány tavalyi tragédiájakor az derült ki, hogy meglehetősen jól jövedelmez a fővárosi séta- és még inkább a szállodahajózás. Csakhogy a menetrendszerinti járatok nem ebbe a kategóriába tartoznak. Az üzemeltetési költségeknek alig 30 százalékát fedezi csak a jegyeladásból származó BKK-bevétel, a többit a fővárosi önkormányzat adja. (Hétköznap bérlettel is utazhatunk a hajókon, hétvégén 750 forint egy jegy.) A hajózásból tavaly alig 50 millió forint bevétele származott a BKV-nak. A cég ugyan továbbra is fontosnak tartja a hajójáratok integrálását a fővárosi közösségi közlekedési szolgáltatásba, de „jelenleg nem ismert, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre a fejlesztési elképzelések megvalósításához”. Ezen lendítene a városvezetés az Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának bevonásával.