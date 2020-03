Csillapodó cégtörlési láz

Egyre lassul a hazai cégszám-csökkenés üteme. Egy viszonylag fix érték alacsony cserélődéssel, illetve magas tőke- és pénztellátottsággal kedvezően hatna a gazdaságra - véli az Opten.

Februárban 2580 vállalkozást alapítottak és 3098-at töröltek - számol be a céginformációval foglalkozó Opten. A két adat közötti 20 százalék egyre csökken: tavaly még akadt 60 százalékos eltérés is. Az elemző a két érték további, lassú közelítésére számít. Nagyobb kilengéseket csak komolyabb gazdasági-jogi változások okozhatnának. Figyelmeztető, hogy januárban-februárban egyaránt mintegy 470 felszámolás indult, ami magasabb az elmúlt fél év átlagánál. Végrehajtás több mint 6 ezer vállalkozás ellen indult, ami szintén az utolsó hat hónap legmagasabb értéke. A tulajdonosok 1671 társaság végelszámolásáról döntöttek, ami szintén soknak számít. Igaz, az 1500 kényszertörlés a tavalyi év átlagánál 17 százalékkal kevesebb, a 2015-ös értéknek pedig a felére rúg. Jelenleg 516 ezer cég működik az országban. Ez 15 százalékkal kevesebb, mint hét éve. Ha a lemorzsolódás folytatódik, a társaságok száma 510 ezer környékén állhat be, ahonnan akár újbóli emelkedés is következhet. A viszonylag egyenletes cégszám kedvező hatást gyakorolna a gazdaságra, főleg szerény cserélődési aránnyal, illetve magas tőke- és pénzellátottsággal párosulva - véli az Opten.