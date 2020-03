A cseh miniszterelnöknek üzent az EU, de Orbán is érthet belőle

Még mindig nincs meg a pénz a fővárosi buszvásárlásra, de a kormány és a városvezetés szerint mindjárt aláírják a szerződést. Csak a BKV nem tud róla.

Nem tudom, hogy honnan szerzek buszokat szeptemberre a hármas metró déli és középső szakaszának felújítása miatt szükségessé váló pótlásra – kesergett a BKV menedzsmentjének egyik prominense a cég hétfői igazgatósági ülésén, újra felvetve a használt buszok vásárlásának lehetőségét. Mint mondta, a főváros és a kormány még mindig nem kötötte meg a buszvásárlásra ígért 3,2 milliárd forintról szóló támogatási szerződést. Holott a kormány még tavaly júliusban úgy döntött, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján 3,2 milliárd forinttal támogatja a fővárosi közösségi közlekedés autóbusz-járműparkjának cseréjét. A támogatási szerződést a Miniszterelnökséget vezető miniszternek kellene megkötnie a projekt „tényleges megvalósítójával”, a BKV Zrt.-vel. A határidő január vége lett volna, de a pénz még mindig sehol.



Közben megkezdődött a hármas metró középső szakaszának felújítása is. Az Arany János utcai és a Ferenciek terén lévő megállókat már lezárták, júliustól a Corvin-negyed és a Semmelweis Klinikák metróállomásokon is elindul a korszerűsítés. A teljes lezárást a déli szakasz forgalomba helyezése utánra ígérték, de aligha várhatják ki. Az egyre nagyobb csúszás miatt jó, ha 2021 őszére végeznek azzal, miközben a vonal korszerűsítéséhez a 2014-2020 közötti uniós pénzügyi ciklusban elnyert összesen 172 milliárd forint támogatás terhére nem nyújtható be számla 2023 után. Márpedig a középső szakasz tavaszi kezdésével kérdéses a 2023-as befejezés. Az összecsúszó felújítás miatt ősztől legkevesebb 30 busszal többre lesz szükség a metrópótláshoz. Holott már ezt a mennyiséget is csak úgy tudta kipréselni magából a BKV, hogy újra forgalomba állította a korábban már lesejtezett, valamennyire felújított régi Ikaruszokat, illetve 9 évre béreltek az Inter Tanker City Konzorciumtól 54 darab új Mercedes Connecto-G típusú csuklós buszt 1,4 milliárd forintért. A szerződés 2024-ben jár le. De még ezekkel együtt is kevés lesz a jármű ősztől. A hiátus pótlására tavaly augusztusban 21 milliárd forintos adásvételi keretszerződést kötöttek az Inter Traction Electrics Kft-vel. Opciókkal összesen 200 jármű vásárlására nyílt ezzel lehetőség. A kormánnyal kötött megállapodás alapján elsőként a főváros hívott le és fizetett ki 20 darabot, míg a másik húsz busz megvásárlására 3,2 milliárd forint támogatást ígért a kormány. Csakhogy közben nagyot zuhant a forint, így a késlekedő szerződéskötés miatt 20 helyett legfeljebb 17 új buszt vásárolhat a BKV. De egyelőre erre is hiába várnak, mivel a támogatási szerződést még mindig nem írták alá a felek. Ez tényszerűen igaz – ismerte el Kiss Ambrus, Budapest gazdasági ügyekért felelős főpolgármester-helyettese a Népszavának, de szerinte már csak a technikai jellegű egyeztetések maradtak hátra. Hasonlóképpen nyilatkozott lapunknak Fürjes Balázs Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár is, hozzátéve: reményei szerint napokon belül aláírhatják a szerződést. Ha pedig ez megvan, akkor már utalják is a pénzt. A BKV pedig megrendelheti a buszokat. De így is kérdéses, hogy ideérnek-e időre. Az Inter Traction Electrics 150-180 napos szállítási határidőt vállalt korábban, de a koronavírus-járvány miatt ez nehezen lesz tartható. Ha pedig őszig nem érkeznek meg a buszok, akkor a BKV nem tud mit forgalomba állítani a legzsúfoltabb belvárosi részen. A hármas metró munkanapokon 520-540 ezer utast szállít, csupán a Nyugati-pályaudvaron 130 ezernél is több ember fordul meg egyetlen napon.