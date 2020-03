Olaszországban egészen durva a vírushelyzet: 10 ezernél több fertőzött, megugrott a halottak száma

Napi vírusösszefoglaló a világból.

117 ezernél több ember fertőzödött meg a világon az új típusú koronavírussal a kedd este fél nyolcas adatok alapján, közülük 64 ezren már meggyógyultak, viszont 4200-nál valamivel többen meghaltak a betegségben. Magyarországon kedden újabb három koronavírus-fertőzöttet találtak, mindhárman iráni állampolgárok - közölték a kormányzati tájékoztatási honlapon kedd délelőtt. Ezzel 12-re emelkedett az igazoltan koronavírussal fertőzött emberek száma az országban. Karanténban továbbra is 67 ember van, a szakemberek 362 mintavételt végeztek. Olaszországban, a legfertőzöttebb európai országban egy nap alatt csaknem százhetvennel 631-re emelkedett a koronavírus halálos áldozatainak száma a polgári védelmi hatóság kedd esti tájékoztatója szerint. Eközben a diagnosztizált fertőzöttek száma valamivel kevesebb mint ezerrel 10 149-re nőtt.

A halottak száma az előző napi 463-hoz képest 36 százalékkal, a diagnosztizált fertőzöttek száma pedig az ugyanekkor feljegyzett 9172-höz képest 10,7 százalékkal nőtt. Ez a legnagyobb mértékű emelkedés a betegség február 21-i olaszországi észlelése óta. Kedd reggel egész Olaszország területén életbe léptek a legmagasabb fokozatú óvintézkedések, amelyek - a jelenlegi tervek szerint - április 3-áig tartanak, addig országszerte szünetel az oktatás is. Az intézkedések, amelyeket az északi Lombardia tartományban és további 15 városban már két napja bevezettek, minimálisra korlátozzák a lakosság mozgását. Emmanuel Macron szerint az új típusú koronavírus okozta járványnak még csak a kezdetén van Franciaország, ahol a kedd délutáni hivatalos összesítés szerint 1600 fölé emelkedett a fertőzöttek száma. A francia elnök előre be nem jelentett látogatást tett a párizsi Necker gyerekkórházban. Az Elysée-palota megerősítette az államfő körüli egészségügyi védelmet, miután a kabinetvezetője, Patrick Strzoda kapcsolatban állt egy fertőzöttel. Németország valamennyi tartományában megjelent az új típusú koronavírus, a járvány utolsóként Szász-Anhaltot érte el, ahol 5 fertőzést regisztráltak a keddi hivatalos adatok szerint. Kedd délután országszerte 1333 fertőzést tartottak számon, ami csaknem 200 esettel meghaladja az egy nappal korábbi 1139-et. Spanyolország szerdától két héten át nem fogad Olaszországból érkező utasszállító repülőgépeket - döntött a spanyol kormány keddi ülésén Madridban. A legfrissebb adatok szerint Spanyolországban eddig 1622 koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki, 101 beteget ápolnak intenzív osztályon és 35 ember halt bele a betegségbe. A gyógyultak száma 135. Ausztria megtiltja a beutazást Olaszországból az új koronavírus okozta fertőzés miatt - jelentette be kedden Sebastian Kurz osztrák kancellár. Kifejtette: ezért csak azok léphetik át az országhatárt, akik orvosi igazolással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy nem fertőzöttek. Ausztriában 182-re nőtt a fertőzöttek száma. Lengyelországban a Covid-19-fertőzés terjedését megelőző intézkedésként elrendelik a tömegrendezvények törlését - közölte Mateusz Morawiecki kormányfő. Lukasz Szumowski egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy kedd reggelre eggyel, 18-ra nőtt a lengyelországi fertőzöttek száma, két idősebb beteg állapota súlyos. Felgyorsult a koronavírus terjedése Romániában: kedden nyolc új fertőzésről számoltak be a román hatóságok, miután az előző napokban egy-két, legfeljebb négy új esetet regisztráltak. Az új fertőzöttek Bukarestben laknak. A kórokozó megjelenése óta Romániában 25 ember fertőződött meg, közülük ötöt gyógyultnak nyilvánítottak. Nagy-Britanniában két héten belül kezdődhet az új típusú koronavírus okozta járvány tetőzése. Jenny Harries angliai tisztifőorvos-helyettes megerősítette: a brit hatóságok valószínűleg 10-14 nap múlva léptetik érvénybe azt az útmutatást, hogy aki megfázásos tüneteket észlel, különítse el magát környezetétől. Az azonosított nagy-britanniai fertőzöttek száma jelenleg 319. Iránban 54-gyel emelkedett keddre virradóra Iránban a koronavírus halálos áldozatainak a száma, ezzel a járványnak már összesen 291 halálos áldozata van az országban - közölte egészségügyi minisztérium szóvivője. Kianus Dzsahánpúr elmondta, hogy ugyancsak keddre virradóra összesen 881 új fertőzöttet regisztráltak, így ez a szám kedden már 8042. A járvány kitörése óta 2731 ember felépült a betegségből. Kedden a mongol állami vészhelyzeti bizottság vezetője bejelentette, hogy a közép-ázsiai országban egy 57 éves francia állampolgárnál kimutatták a fertőzést. Mongóliában ez az első megbetegedés. A koronavírus-járvány kínai gócpontjának számító közép-kínai Vuhanba látogatott Hszi Csin-ping kínai elnök kedden, első alkalommal azóta, hogy az új típusú koronavírus a városban tavaly decemberben terjedni kezdett. Hszi látogatásának célja a járványügyi óvintézkedések felülvizsgálata volt. A járvány összes fertőzötteinek száma Kína szárazföldi részén hétfő éjfélig 80 754-re, a halálos áldozatoké pedig 3136-ra emelkedett. A betegségből már közel 60 ezren gyógyultak fel az országban, míg jelenleg csaknem 18 ezren állnak kezelés alatt, közülük több mint 15 700 pácienst látnak el Vuhanban.

A koronavírus miatt a Wizz Air és a Ryanair is szünetelteti olaszországi járatait, a Wizz Air az izraeli járatokat is felfüggesztette. Az easyJet és az Air France április 3-ig nem indít járatokat Olaszországba.