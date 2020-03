Maradj otthon, ne közelíts senkihez: élet a karanténban

A hivatalokba 2-3 embert engednek be, üresek az iskolák, színházak és sportközpontok. Az olaszok jó része betartja a szabályokat, de van, aki betegen szökött ki síelni a karanténból.

„Arra koncentrál, hogy megállítsa a fertőzést, most csak ez az egy célunk, egy prioritásunk van: minden másra majd akkor gondolunk, amikor ennek vége lesz. Mert ha a fertőzést nem állítjuk meg, akkor mar nem lesz a "minden más" - idézi Facebook-bejegyzésében egy Milánóban élő magyar nő, Pécsvári Tünde Giuseppe Conte hétfői esti tájékoztatását.

A Conte beszédében említett „elvonulás” nem csak egy frázis, hanem szó szerint értendő:



Tünde hozzáteszi, milánói kávéházak elvileg reggel hat és délután hat óra között nyitva tarthatnának, de úgy tudja, 95 százalékuk ettől függetlenül zárva maradt.

Önkéntes zárva tartás mellett döntöttek a helyi sok helyi bolt is, de miért is nyitnának ki, ha nincsenek vevők sem;Az élelmiszerüzletek és gyógyszertárak ugyanakkor továbbra is üzemelnek, és nincs probléma az áruellátással sem: mindenhonnan lehet online rendelni (gyógyszertárból is, nem receptköteles termékeket), a védőöltözetben száguldozó futárok ugyanis dolgoznak, és Milánó központjában percek alatt bármit házhoz szállítanak.