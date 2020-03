Akit az Orbán-rezsim nem támogat, az elveszíti a jogait

A legszigorúbb intézkedések is csak lassítják a terjedését.

Már Olaszország egészére kiterjesztették azokat a korlátozásokat, amelyeket vasárnap vezettek be a járvány által legsúlyosabban érintett területeken. A hétfő késő este bejelentett rendelkezések értelmében az emberek csak munkaügyben vagy egy esetleges vészhelyzet miatt hagyhatják el a városukat, az iskolák, a színházak és az intézmények zárva tartanak. Olaszországban már tízezernél is több fertőzött embert regisztráltak, és már a 630-at is meghaladta az áldozatok száma. A Covid-19 újabb és újabb országokban jelenik meg, a világon már csaknem 120 ezer betegről és 4200-nál több áldozatról tudnak. A fertőzöttek kiszűrésére irányuló intézkedések pedig egyre szigorúbbak: Izraelben például - állampolgárságtól függetlenül - minden külföldről érkező embernek két hétre karanténba kell vonulnia. Mivel mostanra az EU összes tagállamában felütötte fejét a koronavírus , az erőfeszítések inkább már a terjedésének lassítására irányulnak. Írországban például lemondták a szombaton esedékes nemzeti ünnep, a Szent Patrik nap hivatalos rendezvényeit, több országban felfüggesztették az oktatási intézmények működését, valamint betiltották az 1000 főnél nagyobb tömegeseményeket. Ausztriában és Csehországban még ennél is szigorúbb korlátok közé szorították a beltéri rendezvényeket: legfeljebb száz résztvevővel lehet megtartani azokat. Európa vezetői és a szakemberek nem sok jót jósolnak a közeljövőre. Emmanuel Macron francia elnök ugyan nyugalomra intette a lakosságot, de azt is megjegyezte, hogy az ország csak a járvány kezdetén jár . Chris Whitty angol tisztifőorvos a BBC-nek arról beszélt, hogy legrosszabb esetben a lakosság 80 százaléka elkaphatja a koronavírust. Marc Lipsitch, a Harvard Egyetem epidemológus pedig Spiegelnek azt mondta: arra számít, hogy a felnőtt lakosság 60 százaléka megfertőződik. Francois Balloux, az University College London járványügyi szakembere a Népszavának azt mondta: nagyon veszélyes vírusról van szó, amely húszszor-harmincszor halálosabb, mint a szezonális influenza. Szerinte az adatok azt mutatják, hogy a Covid-19 hasonló gyorsasággal terjed Európa többi országában is, mint Olaszországban, csak ott nagyjából 15 nappal előbb ütötte fel a fejét a járvány.