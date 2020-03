334,81 forinton az euró

Nem a Mátrai Erőmű megvásárlására vett fel állami jelzáloghitelt a vevői oldalon lévő, állami MVM leánycége - közölte Fónagy János államtitkár. De az, hogy akkor hol áll a lassan negyed éve húzódó ügy, változatlanul titok.

Semmi köze a Mátrai Erőmű megvásárlásához annak, hogy az állami Magyar Fejlesztési Bank összesen 13 milliárd forint jelzálogot jegyeztetett be a vevő, vagyis az állami MVM leányvállalata, az MVM ZG Solar Kft. napelemtelepeire és más ingatlanjaira - válaszolta a párbeszédes Kocsis-Cake Olivio írásbeli kérdésére kedden Fónagy János, a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára. Korábban a bejegyzést kiszúró hvg.hu sejtetett összefüggést a hitelfelvétel és a vásárlási szándék között. Fónagy János, amiként az elmúlt negyed év során számtalanszor, most is mereven elvetett mindennemű egyéb tájékoztatást az ügyletről. Ez azért fura, mert az MVM mint vevő, illetve az eladói oldalon álló, a miniszterelnök strómanjaként számon tartott Mészáros Lőrinchez tartozó Opus Csoport már tavaly karácsonykor adásvételi szerződést kötött. Igaz, a vételár meghatározását és a fizetést egy későbbi tanácsadói számítástól tették függővé, határidő nélkül. A "zárás" ugyanakkor a jelek szerint az elmúlt negyed év során megrekedt. Ez - a teljes hírzárlattal tetézve - egyre kínosabb úgy az Orbán-kormánynak, mint az ügyletben részt vevő feleknek, de nem kevéssé hátráltatja Magyarország második legfontosabb erőművének elkerülhetetlen átalakítását is.