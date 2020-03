Gulyás: az operatív törzs veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak

Veszélybe került a magyar nyelvtanulók körében is népszerű, nemzetközi elismertségű Cambridge Assessment nyelvvizsgák hazai akkreditációja, miután az Oktatási Hivatal (OH) szerint a vizsgákat szervező British Council Hungary (BCH) nyelvvizsgaközpont nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A hivatal múlt pénteki közleménye szerint a BCH emiatt három hónapig, június 14. és szeptember 12. között nem hirdethet akkreditált nyelvvizsgát. Hétfőn kerestük az OH-t, hogy megtudjuk, pontosan milyen jogszabályokat sértett meg a nyelvvizsgaközpont, s ha júniusig sikerül rendezni a helyzetet, a három hónapos felfüggesztés visszavonható-e? Kérdéseinket az állami hírügynökségnek válaszolták meg: az MTI hétfő délután megjelent híradása szerint a hivatal a felfüggesztést azzal indokolta, hogy a BCH nem biztosítja előírt módon a vizsgázók számára az értékelt vizsgák megtekintését és meghallgatását. Ha a jogsértés megszűnik, és erről az OH hitelt érdemlően meggyőződik, a felfüggesztés visszavonható. A BCH vizsgaközpontjának vezetője szerint félreértés, hogy az említett három hónapos időszakban semmilyen nyelvvizsgát nem hirdethetnek majd. Sipos Kinga lapunk megkeresésére közölte: a június 14-től esedékes felfüggesztés kizárólag a Cambridge Assessment English First, Advanced és Proficiency nyelvvizsgákra vonatkozik, és ezek esetében is mindössze a vizsgák magyarországi akkreditált státuszát érinti. A vizsgákat továbbra is megszervezik majd, annyi változtatással, hogy a felfüggesztés idején megszerzett nemzetközi bizonyítványokat az OH-nál honosíttatniuk kell majd a vizsgázóknak. Emellett további nagy presztízsű, nemzetközileg elismert nyelvvizsgákat is szerveznek, mint az IELTS vagy a Young Learners nyelvvizsgák. Az értékelt vizsgák megtekintésével kapcsolatban azt mondta: a Cambridge Assessment English azért nem tud teljes körűen eleget tenni a betekintést előíró jogszabályoknak, mert olyan mértékű adatszolgáltatást kellene biztosítani, ami vizsgabiztonsági kockázatot jelent. Meg kellene mutatniuk például az értékelési útmutatókat és megoldókulcsokat is, amelyeket így bárki lemásolhatna. Ezért erre a Cambridge Assessment English semmilyen körülmények között nem lesz hajlandó. – A Cambridge Assessment English nyelvvizsgák biztonsága fontosabb a magyar akkreditációnál – fogalmazott Sipos Kinga. Hangsúlyozta: a Cambridge Assessment English a világon mindenhol – Magyarországon már mintegy húsz éve – ugyanilyen feltételekkel működik, és eddig sehol nem volt probléma. Újból kerestük az OH-t, hogy megtudjuk, miért csak most tűnt fel számukra a BCH jogsértőnek titulált gyakorlata, de kérdésünkre cikkünk írásáig az MTI-n keresztül sem kaptunk választ.