Nem maradnak ellátatlanul a budafoki rászorulók

A rendszerváltás óta nem volt szükség ilyen intézkedésekre.

Példátlanok azok a döntések, amelyeket most a kormány meghozott, a rendszerváltás óta ilyen intézkedésekre nem volt szükség - jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfó és az Operatív Törzs összevont sajtótéjékoztatóján. A miniszter elmondta, hogy a kormányülés még tart, de a koronavírussal kapcsolatos döntéseket már meghozta a kormány. Fontos szakmai orvosi viták is folynak még, mivel egyelőre nincsen vírus elleni vakcina. Magyarországon még mindig egyedi megbetegedések vannak. Úgy látják, ez a helyzet nem fog változni, de a járvány és a góc kialakulását igyekeznek megakadályozni, mert a megbetegedés tömegessé is válhat. A megelőzés érdekében uniós és hazai szinten is rendszeresen egyeztetnek. Az európai gócpont Olaszországban van. A terjedés lassításához Szlovéniával és Ausztriával kell összehangolni a lépéseket.

Gulyás Gergely közölte, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet terjesztenek Magyarország teljes területére.

Beutazási tilalmat vezetnek be, eszerint Olaszországból, Iránból, Dél-Koreából és Kínából senki nem léphet be, csak magyar állampolgárok, akik két hétre karanténba kerülnek.

A szlovén és az osztrák határon határellenőrzést vezetnek be, ehhez a rendeletek is meg fognak jelenni. Vonatokat, repülőket ezen országokból leállítják.

Szankcióval jár, ha valaki valótlan nyilatkozatot tesz, illetve ha megszegi a karantén szabályait.

Intézmény-látogatási tilalmat rendelnek el az egyetemeken, csak távoktatás formájában történhet az egyetemi oktatás. Sok ott a külföldi diák, az ő esetükben magasabb a megbetegedés aránya. Várhatóan már csütörtöktől, de legkésőbb hétfőtől érvényes a tilalom.

A betegség a gyermekeknél nem jellemző, de folyamatosan vizsgálják a helyzetet. Ezért az iskolák bezárását nem tartják még indokoltnak, a legfiatalabb korosztály a legkevésbé veszélyeztetett.

A 100 főnél nagyobb beltéri, és az 500 főnél nagyobb rendezvények megtartását megtiltják, ez szórakozóhelyekre vonatkozik. A szervezők és üzemeltetők felelőssége, hogy ilyen rendezvényekre ne kerüljön sor.

A külföldi iskolai kirándulásokat megtiltják, a diákok kéthetes nyári külföldi oktatását egy évvel elhalasztják.

Ma délután Kocsis Máté frakcióvezetővel tájékoztatják az ellenzéki pártokat.



- Most összefogásra van szükség, még két évig választások sincsenek, ezért indokolatlanok a poilitikai támadások, várjuk meg ezzel a veszélyhelyzet elmúlását - mondta Gulyás Gergely.

Kijelentette, hogy nem látják egyelőre, meddig indokolt a veszélyhelyzet fenntartása. A koronavírus esetében nem hetekről, hanem hónapokról beszélhetünk, és jelentős gazdasági következményei lesznek annak, ami most Európában is történik. A kormánynak lesznek majd gazdasági intézkedései a károk enyhítésére. Akik külföldön ragadnak, azoknak a külképviseleten kell jelezniük ezt. Aki az elmúlt napokban elutazott és a hazatéréssel nehézsége van, ott a külképviseletek összesítik az igényeket.

A hazatérőkre hatósági karantén vonatkozik, ez otthoni karantént jelent, kivéve, ha orvosilag indokoltnak tartják a kórházi karantént. Erről a határon tájékoztatják a beutazókat.

A vegyes házaspárok esetében, ha egyikük magyar, a másik külföldi állampolgár, ott is egyelőre az érvényes, hogy csak magyar állampolgárok léphetnek be, de erről később külön rendelkezhetnek. Az összes külső határszakaszon fel kell készülni, ma éjfélig ez megtörténik. A schengeni határszakaszon az Ausztriával és Szlovéniával közös határokon vezetik be a tilalmat. Magyarország 120 ezer maszkot rendelt Németországból, ami jelenleg Hamburgban van, mert Németország exporttilalmat rendelt el. Védőeszközökből az egész világon hiány van, erre próbálnak most felkészülni. 36 laboratórium áll rendelkezésre, Gulyás Gergely szerint képesek a teszteket lefolytatni.

Az otthoni karantént a rendőrség fogja ellenőrizni, a szabályokat kormányrendeletben is meghatározhatják, de a Btk.-ban már most is van erről tényállás.

Rendezvények esetében mozira, színházakra is vonatkozik a 100 fő feletti tilalom. Óvodáknak, bölcsődéknek az önkormányzatok a fenntartói, nem a kormány dönt ezek esetében. A valótlan állításokat például cellainformációk alapján is ellenőrzhetik, de abból indulnak ki, hogy ilyen esetben az emberek nem hazudnak, illetve szankcionálják azt. Gulyás Gergely személyes véleménye az, hogy aki életvitelszerűen Olaszországban lakik, akkor ne most jöjjön haza. A kézfertőtlenítővel kapcsolatban jelezte, hogy a szappanos kézmosás is kézfertőtlenítésnek minősül. A miniszter „kacsának” nevezte azt a hírt, miszerint lezárják Budapestet, iletve a nagyvárosokat. Áruszállítást egyelőre nem érintik az intézkedések. Az egyházakkal Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes veszi fel a kapcsolatot, az még nincs eldöntve, hogy a miséket, templomi eseményeket betiltják-e. Gulyás Gergely közölte azt is, hogy az Országgyűlésre nem vonatkozik a rendezvény-tilalom, mivel azt nem rendezvénynek tekintik. Annak akár háborús helyzetben is üléseznie és rendelkeznie kell. Csütörtökön nem lesz Kormányinfó, az Operatív Törzs tajt majd tájékoztatást helyette, de szerdán még megjelennek határozatok az intézkedésekről.