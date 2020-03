Óriási összegre perli a Facebookot Ausztrália

Az ország informatikai megbízottja azzal vádolja a közösségi média óriást, hogy több mint 310 ezer ausztrál felhasználó adatait osztotta meg a Cambridge Analytica politikai tanácsadó céggel.

Ausztrália adatvédői a nagy port kavart Cambridge Analytica-botrány miatt perelték be a Facebookot. Az általuk becsült kártérítési összeg azonban jóval magasabb, mint a közösségi oldalra eddig kiszabott bírságok. A legnagyobb összeget az Egyesült Államok rótta ki, ötmilliárd dollárt, a britek csak félmilliót hajtottak be rajtuk. Az ausztrálok 529 milliárd ausztrál dollárral számolnak, ez több mint a kormány egész éves költségvetése. Az ország informatikai megbízottja azzal vádolja a közösségi média óriást, hogy több mint 310 ezer ausztrál felhasználó adatait osztotta meg a Cambridge Analytica politikai tanácsadó céggel. Angelene Falk közleményében azt állítja, a Facebook olyan oldalt működtetett, amelyen a felhasználóknak nem volt megfelelő választásuk, és nem tudták ellenőrizni azt, hogyan tárják fel személyes adataikat. Minden ilyen jogosulatlan felhasználás 1,7 millió dollár büntetést ér. A Facebook kijelentette, az elmúlt két évben együttműködtek az informatikai megbízott irodájával, alapvető változtatásokat hajtottak végre platformjaikon, hogy segítsék az embereket abban, megvédhessék adataikat, mivel azonban az ügy most az ausztrál szövetségi bíróság előtt van, nem tudják kommentálni azt. A cég világszerte 87 millió felhasználó személyes jogait sértette meg a Cambridge Analyticáról elhíresült 2014-2015-ös botrányban.