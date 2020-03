Árnyoldal a magyar modellben: kevesebb a szegény, de több a nélkülöző (szavazás)

Jelentősen növelik az egyenlőtlenségeket a kormány intézkedései.

A gazdasági bővülés farvizén csökkentek bizonyos szegénységi mutatók, de közben az egyenlőtlenségek növekednek: ugyanúgy komoly hátrányban vannak mondjuk az egyszülős családok, a többgyermekesek nagy része vagy a romák – derül ki az Új Egyenlőség legfrissebb podcastjából. Érdekes folyamatot mutatnak az adatsorok: a szegénység és a kirekesztés kockázatának kitett emberek aránya csökkent, mivel ebben a mutatóban benne van az is, hogy például a lakosság mekkora része munkanélküli. Ahogy javul a foglalkoztatás, ez az arányszám is jobb lesz. Ám ezzel párhuzamosan az alapvető javaktól való megfosztottság, nélkülözés (depriváció) nem csökkent, sőt, rosszabbul állunk, mint korábban. A három gyerekeseknek például több mint az ötöde ebben a „többszörös megfosztottságban” él – mondja Szikra Dorottya szociálpolitikus. Pedig szavakban a kormányzati családpolitikai intézkedések éppen őket célozzák. Csakhogy az adócsökkentés és a családtámogatási hitelprogramok is egyértelműen a társadalom felső tizedéhez tartozóknak kedveznek. Hiába magas az újraelosztás (a GDP nagyjából 45 százaléka), ha ez nem a szociális célokat szolgálja, ami így csak egy járulékos eleme a rendszernek.