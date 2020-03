Legendákat is megelőzhet Szilágyi Áron kardozó

Európa-szerte megindultak a sportesemények lemondásai.

Amennyiben idén nyáron az új koronavírus-járvány miatt nem lehetne megtartani a tokiói olimpiát, úgy a játékok egy vagy két évvel való elhalasztása lenne a legreálisabb megoldás – jelentette ki a The Wall Street Journalnak Takahasi Harujuki, a japán szervezőbizottság vezetőségének egyik tagja. Indoklása szerint a játékok nézők nélküli megrendezése túlságosan nagy pénzügyi károkat okozna, míg egy egy évnél rövidebb halasztás esetén az olimpia ütközne más jelentős profi sportrendezvényekkel.



Szakértők szerint egy egyéves halasztás a jövő év azonos időszakára jelentős logisztikai problémákat okozna, de a médiaközvetítések szempontjából megvalósítható lenne, mivel ugyanúgy beilleszthető lenne a közvetítési jogokkal rendelkező médiumok általában laza nyári műsorrendjébe. Ugyanakkor nem mindenki ért egyet Harujukival, ugyanis Hasimoto Szejko, a kormány olimpiaügyi minisztere, illetve Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is egyelőre kitart az eredeti tervek mellett.

Európa-szerte azonban megindultak a sportesemények lemondásai, elhalasztották az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szerdára kitűzött Manchester City–Arsenal mérkőzést, mert előzőleg a londoni klub több játékosa kapcsolatba került az Olympiakosz görög csapat tulajdonosával, aki megfertőződött a vírussal. Az érintettek 14 napos otthoni karanténban vannak.



Nem rendezik meg az Internazionale–Getafe Európa-liga mérkőzést sem, ugyanis a spanyol klub elnöke, Angel Torres bejelentette, nem utaznak el az egyik európai gócpontnak tekinthető régió legnagyobb városába – még akkor sem, ha emiatt kiesnek a kupából. Eközben az AS Roma labdarúgócsapata nem tudott elutazni a Sevilla elleni El-meccsére, ugyanis Spanyolország március 25-ig nem fogad gépeket Olaszországból, és a klub nem kapott külön engedélyt. Elhalasztották a spanyol Király-kupa áprilisi döntőjét is, míg a VfL Wolfsburg-Sahtar Donyeck, a LASK Linz-Manchester United és az Olympiakosz-Wolverhampton Wanderers El-találkozókra nem mehetnek be nézők.

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott elővigyázatosságból törölte a március 22. és 31. között Spanyolországba tervezett edzőtáborozását, míg az MLSZ csütörtöktől visszavonásig az összes magyarországi labdarúgó-mérkőzés zártkapus megrendezését rendelte el. Németországban, Spanyolországban hasonló a helyzet, Olaszországban már korábban felfüggesztették a bajnokságot. Hasonló intézkedést vezetett be több magyar sportági szövetségi is, mint az MLSZ, csütörtöktől többek közt a röplabdázók és a kosarasok is csak zárt kapuk mögött játszhatnak.

Az Európai Kézilabda Szövetség márciusról júniusra halasztotta az idei női Európa-bajnokság selejtező-sorozatának két fordulóját, a magyar válogatott számára ez a Montenegró elleni hazai és idegenbeli találkozót érinti. Továbbá ha szükséges lesz, szeptemberre halaszthatják a kézi BL budapesti négyes döntőjét is.

Elhalasztották a birkózók budapesti európai olimpiai kvalifikációját, illetve a budapesti tenisz Fed-kupa döntőt is. Ugyancsak elmarad az április 19-re tervezett bécsi maratoni futóverseny, a szlovák jégkorongligában érintett klubok – köztük a DVTK Jegesmedvék és a MAC Újbuda – vezetői pedig a járvány miatt befejezettnek nyilvánították a 2019-20-as idényt, amelyben nem hirdetnek bajnokot.