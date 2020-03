Semjén Zsolt szerint jobb lenne, ha a nagyobb templomokban gyakrabban miséznének

Délután már hatályba is lépett a rendelet.

Megjelent a Magyar Közlönyben a kormányrendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről, amely szerdán 15 órakor hatályba is lépett. Az Orbán Viktor kormányfő nevével jegyzett határozat szerint a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet elhárításért felelős kormánytag maga a miniszterelnök. Munkájában az Operatív Törzs segíti.

Délután Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, hogy a kormány úgy határozott, hogy Magyarország teljes területére kihirdetik a vészhelyzetet . Ezért beutazási tilalmat vezetnek be a kiemelten fertőzött területnek számító országokból, a szlovén és az osztrák határon pedig fokozott ellenőrzést rendelnek el. Emellett az egyetemeken látogatási tilalmat vezetnek be, a külföldi iskolai kirándulásokat betiltják, a kéthetes külföldi nyelvoktatási programot egy évvel elhalasztják, és megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri, és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről külön kormányrendeletek intézkednek, és folyamatosan vizsgálják a veszélyhelyzet fenntartásának szükségességét. A kormány kérte az állampolgárok együttműködését a „különleges jogrenddel járó intézkedések végrehajtásában”.