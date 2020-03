Leszakadt egy békéscsabai étterem mennyezetének egy része

Az álmennyezet és több négyzetméternyi üveggyapot is leesett.

Leszakadt a békéscsabai Halcentrum Vendéglő mennyezetének egy része szerda délelőtt 11 óra körül - számolt be róla a Körös Hírcentrum . A portál információi szerint az eset nem sokkal nyitás után történt, így a vendéglátóhelyen többen is tartózkodtak, de senki nem sérült meg. A Körös Hírcentrum munkatársai a helyszínre kiérkezve azt látták, hogy körülbelül egy 20 négyzetméteres rész érintett. Ott az álmennyezet teljes egészében leszakadt, és több négyzetméternyi szigetelő anyag, üveggyapot is leesett. A mennyezet közvetlenül a bejárat után szakadt le, de az asztaloknál akkor senki nem ült. A cikk megjelenését követően az étterem tulajdonosa azt mondta a szerkesztőségnek, hogy „a mennyezet nem leszakadt, hanem leereszkedett.” Hozzátette, gőzerővel dolgoznak a helyreállításon. A vendéglő továbbra is üzemel.