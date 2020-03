Koronavírus – A belföldi turizmusban bíznak a Balatonnál

A tavalyihoz képest sokkal gyengébb előszezonra számítanak a balatoni szállásadók, a koronavírus-járvány miatt ugyanis ebben a régióban is érzékelhetően nőtt a lemondott foglalások száma.

– A partnereink már jelezték, hogy folyamatosan törlik a csoportos rendezvényeket, konferenciákat, esküvőket, egyelőre nagyjából júniusig – mondta Szentpéteri Ildikó, a siófoki Tourinform vezetője. – A nagy, négycsillagos szállodákban az egyéni foglalásokon még nem látszik a koronavírus hatása, több olyan hotel is akad, ahol jelenleg száz százalékos a telítettség. Igaz, a járvány hatása majd csak ezután jelentkezik, mert sokakban csak a kormány radikálisabb intézkedései után kezd tudatosulni, mivel is állnak szemben. Az egyértelműen látszik, hogy a nagy rendezvények szervezői bizonytalanok: a Magyar Jogász Egylet elnöksége már a múlt héten lemondta az április végére, Balatonfüredre tervezett, háromnapos jogászgyűlést, ám a szintén füredi nemzetközi oldtimer-fesztiválról és a siófoki orvoskongresszus még nem döntöttek. – Egyelőre 15-20 százalék körüli a foglalások visszamondásának aránya – állította Balla György, a balatonmáriafürdői Pelso Hotel egyik tulajdonosa. – Persze csak az előszezonra, remélhetőleg a nyárra már sikerül megfékezni a járványt. A külföldi vendégek száma akkor is jelentősen elmarad majd a tavalyitól, de ezt kompenzálhatják a belföldi vendégek: sokan, akik eddig az olasz vagy a horvát tengerpartra jártak, a vírus miatt hazai nyaralást választhatnak. A kisebb hoteleket, apartmanokat amúgy kevésbé sújtják a lemondások, mert a családiasabb helyeken kevesebb a vendég, ez pedig jelenleg növeli a biztonságérzetet. Emellett a szállásadók is bevezettek bizonyos óvintézkedéseket: naponta többször takaríttatnak, fertőtlenítenek. – Ha nem lesz jelentősebb probléma a vírussal, a belföldi turizmus megmentheti az idei szezont, ám az előszezont el kell felejteni – jegyezte meg Kiss Sándor, a balatonfüredi Astoria Hotel vezetője. – Ha viszont nyáron jó lesz az idő, akkor még lehet reménykedni. Bár pánikolni most sem kell, azért jelenleg mindenki elég pesszimista.