A fideszes Láng Zsolt papíron akkor is dolgozott, amikor meccset nézett Lyonban

A budapesti mozik többsége nem zár be, egy vetítésre 99 nézőt engednek be, és figyelnek, hogy az előtérben se legyen száznál több ember.

mozikat üzemeltető I.T. Magyar Cinema Kft. termenként értelmezi a korlátozást, egy előadásra 99 látogatót vehet vagy foglalhat jegyet. Mint a Facebook-oldalukon írják: "a Cinema City-nek mozis közönség és munkatársai egészsége és biztonsága elsődleges, a mozihálózat minden esetben követi és betartja az érvényes jogi szabályozást. A magyar egészségügyi hatóságok és a kormányzat által előírtakkal összhangban a mozi létszámkorlátozás mellett továbbra is nyitva tart." A honlapjukon már lehet is jegyet venni és foglalni. Buda Andrea marketing- és PR-igazgató az Indexnek azt mondta, azt is megoldják, hogy az előtérben se legyen a megengedettnél több ember.