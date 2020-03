Szükségállapotot hirdetett a cseh kormány

A kormány, ha akarná, a tanév rendjét is módosíthatná. A Pedagógusok Szakszervezete szerint a többségében idős tanárok továbbra is ki vannak téve a vírusfertőzés veszélyének.

Határozottan cáfolta a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke Gulyás Gergely miniszter szerdai kijelentését, mely szerint a teljes tanév megismétlését és érvénytelenítését eredményezné, ha az általános iskolákat, középiskolákat is be kellene zárni a koronavírus terjedésének megelőzésére. Szabó Zsuzsa lapunk kérdésére elmondta, az elmaradt órák pótlására később hat napos tanítási hetet is el lehet rendelni, a jogszabályok továbbá arra is lehetőséget biztosítanak, hogy az iskolákban a következő tanévben pótolják az elmaradt tananyagot. Sőt, miután a kormány kihirdette a járványügyi vészhelyzetet, a tanév rendjéről szóló rendeletet is módosíthatnák.



A PSZ a napokban fejezte be országjáró körútját, a tapasztalatok alapján pedig elmondható: a pedagógusok egyre jobban tartanak a vírus terjedésétől, különösen a nyugdíjasként alkalmazott tanárok aggódnak. Az igaz, hogy a gyerekek körében kisebb veszélyt jelent az új koronavírus, ám azt ők is ugyanúgy hordozhatják és terjeszthetik. Szabó Zsuzsa figyelmeztetett: az iskolákban az idősebb tanárok vannak többségben, az átlagéletkor 48-50 év, így veszélyeztetettnek lehet tekinteni őket.



Ha a kormány továbbra sem lesz hajlandó rendkívüli tanítási szünetet elrendelni, úgy a szakszervezet követelni fogja, hogy a pedagógusokat lássák el megfelelő védőfelszereléssel.



Bár rendkívüli tanítási szünetet az intézményvezetők is elrendelhetnének, a kormány tegnap ezt rendeletben tiltotta meg nekik . A PSZ-hez ugyan még egyetlen iskolából sem érkezett olyan jelzés, mely szerint az igazgató ezt tervezte volna, a szakszervezet szerint az egész társadalom érdekét szolgálná egy ilyen lépés – de csak akkor, ha minden iskolában egyformán elrendelik. Totyik Tamás, a PSZ alelnöke hozzátette: olyan iskoláról már tudnak, ahol arra kértek meg egy diákot – akinek az édesapja kamionsofőr –, hogy két hétig ne látogassa az intézményt. Ebben az esetben az osztályfőnök, illetve az iskola igazolhatja a hiányzást.

Noha az állami iskolafenntartó Klebelsberg Központ szerint figyelemmel kísérik, hogy az iskolákban mindig legyen elég fertőtlenítőszer, a PSZ tapasztalatai szerint számos intézményben hiány van.

A szakszervezet csütörtökön sajtótájékoztatót is tartott, ahol – a közelgő nemzeti ünnep alkalmából – 12 pontban foglalták össze a pedagógusok követeléseit (mint a tisztességes bér, fix heti óraszámok, tananyagcsökkentés, tanárhiány orvoslása, a nem pedagógus iskolai dolgozók anyagi megbecsülése). Totyik Tamás pedig arra hívta fel a figyelmet: a koronavírus árnyékában a kormány hozzákezdett régi tervének kivitelezéséhez, a vidéki kisiskolák összevonásához. A PSZ információi szerint már több iskola felső tagozatát összevonták, az érdekvédelmi szervezetek bevonása nélkül.