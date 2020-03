Trump elnökségébe kerülhet a koronavírus

A gazdaság a második és a harmadik negyedévben recesszióba fordulhat, ami sokat ártana újraválasztási esélyeinek.

Csütörtökre az Egyesült Államok is járvány-üzemmódra állt át. Egyre több iskolakörzetben rendeltek el rendkívüli szünetet, egyetemek százai álltak vagy terveznek átállni távoktatásra. Sok templom is zárva lesz, a rendkívül vallásos Kentuckyban ezt az állam kormányzója rendelte el. Különben is, a szövetségi kormánytól függetlenül, sok államban, megyében és városban a helyi vezetés saját hatáskörben lépett. Donald Trump szerda este józan hangvételű, tízperces tévébeszédben jelentette be, hogy pénteken éjféltől nem utazhatnak be az Egyesült Államokba az Európai Unió 26 országának állampolgárai (a két kivétel az Egyesült Királyság és Írország), illetve azok a személyek, akik az utóbbi két hétben megfordultak a schengeni övezetben. Az amerikai állampolgárok és állandó letelepedési engedéllyel rendelkezők hazatérhetnek, de karanténba kell menniük. Az elnök „külföldinek” nevezte a Covid-19 vírust, és Kínát, illetve az Európai Uniót hibáztatta a járvány behurcolásáért. Egységre szólított fel, szerinte az amerikai egészségügy a legjobb a világon és mindenképpen legyőzik a koronavírust. A Fehér Ház a béreket terhelő adók mérséklésével szeretné segíteni a vállalkozásokat, a Demokrata Párt a képviselőházban inkább a bajba kerülő dolgozóknak szánt segélycsomagot tervez. A piacok rendkívül rosszul reagáltak a válságra, csütörtökön a tőzsde több mint 7 százalékpontos esése miatt átmenetileg fel is függesztették a kereskedést. A gazdaság a második és a harmadik negyedévben recesszióba fordulhat, ami sokat ártana Trump újraválasztási esélyeinek. Az elnök szerint azonban csupán pillanatnyi nehézségről van szó, és a piacokkal minden rendben lesz. Az USA 44 tagállamában mostanra 1350-nél több fertőzött személy találtak, a halálos áldozatok száma 40-hez közelít. A Utah Jazz kosárlabdacsapatának játékosáról, Rudy Gobertről közvetlenül a szerda esti mérkőzés előtt derült ki, hogy fertőzött, mire további intézkedésig felfüggesztették az egész NBA-t és az egyetemi bajnokság most kezdődő rájátszása, a rendkívül népszerű „márciusi őrület” is zárt kapuk mögé kényszerült. A közszeretetnek örvendő filmszínész házaspár, Tom Hanks és Rita Wilson az interneten közölte, hogy Ausztráliában forgatva elkapták a fertőzést, de egyelőre csak a hagyományos influenzára emlékeztető tüneteik vannak.