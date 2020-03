Kímélje gyógyszerészét!

Utcai sorban állást javasol a patikalátogatóknak a gyógyszerhatóság – szúrta ki a napi.hu . Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján azt kéri a betegektől, hogy csak akkor lépjenek be a betegfogadótérbe, ha van szabad gyógyszerkiadó pult. A hatóság szerint ha a járványügyi helyzet indokolja, a gyógyszerész maga dönthet arról, hogy kizárja teljes egészében a betegeket az üzletéből és csak a kiadóablakon keresztül váltja-e be a vényeket. E levélben utasítják a patikák vezetőit arra is, hogy szedjék össze az orvosi vények aláírására kihelyezett tollakat, a vizespoharakat, a gyógyszertári szórólapokat és újságokat is.