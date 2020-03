Szorongás kíséri a pénzügyi tudatosságot: egy hónapnyi tartaléka is alig van a magyar fiataloknak

A miniszterelnök értelmezésében nem is a tulajdon számít, hanem az irányító.

A kormány azt akarja elérni, hogy a magyar bankrendszer fele magyar kézben legyen – jelölte ki az irányt 2012 júliusában Orbán Viktor, emlékeztet az mfor.hu . Azt nem fejtette ki, pontosan mire gondolt, de mindössze két év elteltével kész tényként közölte a miniszterelnök, hogy az MKB Bank megvásárlásával a bankrendszeren belüli magyar nemzeti tulajdon aránya meghaladta az 50 százalékot. Ehhez persze meg kellett találni az ezen arányhoz passzoló viszonyítási alapot. A bűvszó "a belföldi irányítású" lett, erre hivatkozva ugyanis azokat a hitelintézeteket is nemzetivé lehet nyilvánítani, amelyek ugyan részben vagy teljes egészében külföldi tulajdonban vannak, vezetőjük azonban magyar. Ilyen például az olasz anyabankkal rendelkező UniCredit, amelynek tavaly áprilisig Patai Mihály volt az első embere – akkor az MNB alelnökévé nevezték ki, de utódja is magyar, Tóth Balázs, szóval e téren semmi nem változott. Hasonló a helyzet az osztrák érdekeltségű Raiffeisennél, ahol a 2017 májusi vezetőcsere csak lendített az átfazonírozott kormányfői célok teljesíthetőségén: Heinz Wiednert ugyanis a Budapest Banktól érkező Zolnai György váltotta, akinek a helyét pedig szintén honfitársaink töltötték be:előbb Tóth Viktor, majd 2018. január 1-jétől Lélfai Koppány. De az olasz anyabankkal (Intesa SanPaolo) rendelkező CIB Bank élén is egy magyar, Simák Pál áll. A 85 százalékban külföldi (Erste Bank AG: 70, Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank: 15 százalék) és csak 15 százalékban magyar állami tulajdonú Erste Bank Hungary-t pedig a szerb-magyar kettős állampolgárságú Jelasity Radován irányítja. Az OTP Bank a köztudatban teljesen magyar bankként van elkönyvelve. Hivatalosan azonban a hazai tulajdon aránya 2019 végén csak 23 százalék volt. Ám ez sem számít, mivel a legnagyobb hazai hitelintézet elnök-vezérigazgatója Csányi Sándor. Mindezek ismeretében kell szemlélni azt a tényt, miszerint 2019-ben még javult is az Orbán Viktor által kijelölt arány: a belföldi irányítású hitelintézetek eszközállomány alapján számított piaci részesedése a 2018-as 55,4 százalékról 59,5 százalékra ment fel. Igaz, ehhez meg az járult hozzá, hogy a Porsche Bank hivatalosan tavaly karácsony előtt egy nappal pénzügyi vállalkozássá alakult, így adatai az elmúlt év végén már nem a hitelintézeti, hanem a pénzügyi vállalkozási szektor összesített adatai között szerepeltek.