338,85 forinton az euró

Ha lehet elektronikus csatornákon intézzék ügyeiket – erre kérik ügyfeleiket a bankok.

Több bank arra kéri ügyfeleit, lehetőség szerint kerüljék a bankfióki látogatást: így tett az UniCredit Bank, a Takarékbank és a Budapest Bank, míg a Magnet Banknál a fiókok már csak rövidített nyitva tartással üzemelnek, az MKB Bank pedig holnaptól szünetelteti a nyitvatartást Budapesten a Váci utcai fiókjában. A bankok azt tanácsolják, hogy az ügyfelek inkább elektronikus csatornákon intézzék a banki ügyeiket és csak a legszükségesebb esetben keressék fel személyesen a fiókokat. A Bank360 körképe szerint a hazai bankok nagyjából egységes protokollt követnek, hogy megóvják munkatársaikat és ügyfeleiket a koronavírus-járványtól. A pénzintézetek csoportszintű vagy saját tervet követnek, vagy szorosan követik a Magyar Bankszövetség által kiadott ajánlásokat. A bankok folyamatosan tartják a kapcsolatot a szakszolgálatokkal, a fiókokban, telephelyeken fertőtlenítőket helyeztek ki, fokozták a takarítások számát és korlátozzák a külföldi üzleti utazásokat, kisebb és nagyobb létszámú megbeszéléseket, rendezvényeket. Az Erste Bank külön kiemelte: munkatársait laptokokkal látta el és kialakította azon folyamatokat, amelyek lehetővé teszik a zökkenőmentes otthoni munkavégzést. A bank munkatársainak jelentős része képes otthonról is ugyanolyan hatékonyan ellátni feladatát, mintha bent ülne az irodában. Hasonlóról számolt be a Gránit Bank is: a rendszerek mintegy 80 százaléka alkalmas a távoli, biztonságos üzemeltetésre. A bankok azt is jelezték: egyelőre nem tapasztalnak ügyfélpánikot.