Koronavírus: úgynevezett pánikkeltés miatt máris négy esetben nyomoznak

Több állami közszolgáltatónál a kormány ígérete ellenére még el sem kezdődött a bértárgyalás.

Nem maradéktalanul boldogok az állami közszolgáltató vállalatoknál működő szakszervezetek még ott sem, ahol már sikerült aláírni az idei béremelésről szóló megállapodást a munkáltatókkal. A vízügyi cégeknél és a Magyar Postánál pedig egyre erősebb az aggodalom, hogy a romló gazdasági kilátások miatt nekik már kevesebb jut, mint a MÁV vagy a VOLÁNBUSZ dolgozóinak. A Posta vezetése ugyan egyeztet időnként az érdekvédőkkel, de még hivatalos béremelési ajánlatot sem tett le az asztalra, így érdemi bértárgyalásról a cégnél nem lehet beszélni – jelentette ki lapunknak Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke. Hasonló a helyzet az öt regionális állami vízműtársaság közül kettőnél – tájékoztatott Fürjes József, a Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (VKDSZ) vezetője. Három helyen, az Észak-magyarországi, a Dunántúli és a Dunamenti Regionális Vízműveknél, már elkezdődtek az egyeztetésnek, de érdemi tárgyalásról itt sem lehet beszélni, hiszen a munkáltatók nem tettek béremelési ajánlatot. Egyrészt arra várhatnak, hogy a két másik társaság is lépjen, de az érdekvédők jobban tartanak attól, hogy a tulajdonos még mindig nem mondta meg, meddig nyújtózhatnak a cégvezetők. Fürjes József szerint az is lassítja az egyeztetést, hogy a munkáltatók a koronavírus miatt megkövetelt helyi cselekvési tervek kidolgozásával vannak elfoglalva. A szakszervezetek követelése itt is egységes 10 százalékos emelés. Ennél rosszabb helyzetben vannak a viziközmű szektorban működő önkormányzati cégek dolgozói, mert a forráshiány miatt náluk elképzelhető, hogy nem is lesz béremelés. A VOLÁNBUSZ Zrt.-nél tegnap megszületett az általános, átlagos 10 százalékos idei béremelést rögzítő megállapodás – tájékoztatta a Népszavát Baranyai Zoltán. A Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) elnöke összességében elégedett a tárgyalások eredményével, bár több részlet nem úgy alakult, ahogy az érdekvédők szerették volna – ismerte el. Az aláírt egyezség szerint átlagos 8 százalékos alapbéremelést kap mindenki a cégnél, a 11 ezer buszvezető egy része új bérelemekkel találkozik majd. A buszvezetők esetében a munkavállalók igényét részben kielégítve használják fel a további 2 százalék bértömeget, a karbantartók óránként 30 forint minőségi ösztönző pótlékot kapnak. Baranyai Zoltán hozzátette, a béremelés április elsejétől lép életbe, az év első három hónapjára pedig egyszeri 100 ezer forintos összeget kapnak a VOLÁNBUSZ alkalmazottai, ami nagyjából megfelel a BKV bérmegállapodásában foglaltaknak, vagyis az állam nem adott kevesebbet a buszközlekedésben dolgozóknak, mint a főváros. Egy összegben kifizeti a távolsági buszközlekedésért felelős társaság a 200 ezer forintban megállapított cafetéria kereten felüli összeget azoknak, akik tavaly év végéig ennél több béren kívüli juttatást kaptak, áprilist követően pedig a különbözet beépül a bérükbe. A MÁV csoportszintű bérmegállapodása még március 5-én megszületett, de a céghez tartozó társaságoknál még nem mindenhol jutottak dűlőre a részletekben. A MÁV-Startnál például tegnap sem jutottak előbbre. Ugyanakkor a MÁV Zrt. aláírta a szakszervezetekkel az egyezséget, amiről Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke azt tartja, hogy az utóbbi napok gazdasági előrejelzései alapján nem tartja rossz alkunak. Alapvetően 8 százalék a bértömeg emelése, de munkakörönként eltérő alapbérfejlesztést adnak, a frekventált helyeken 9,75 százalékot. Ide tartoznak például a forgalmi szolgálattevők, szakmunkások, felsővezeték szerelők, akiknek eddig bruttó 250-300 ezer forint között mozgott az alapbérük. Az egyéb juttatásokkal összesen 10,2 százalékot tudtak elérni – hangsúlyozta az elnök, hozzátéve, hogy egy új teljesítményösztönző rendszert vezetnek be októberben.