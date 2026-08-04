Országos válsághelyzetben az a fajta konfrontatív politika, amit a Fidesz jelenleg képvisel, Virág Andrea szerint nem alkalmas új szavazók megszólítására. Ágh Attila egy eddiginél is nagyobb pánik jeleit véli felfedezni az ellenzéki pártnál.
Szerinte a Tisza párt ilyen jelentős győzelmét a Fidesz politikai közössége már nem tudná elviselni.
Az Orbán-kormány maga mutatja be, hogy 15 éve képtelen felújítani a kórházakat és a vasútvonalakat. Podcast.
A fiatalok lusták, nincsenek céljaik, a szüleik nyakán lógnak. Ugye hallottuk már ezeket a sztereotípiákat? Mondjuk nem újdonság, állítólag Szókratész idejében ugyanezt hangoztatták az idősebbek. Pedig ha belegondolunk, kilépni az életbe, önállóvá válni nagyon félelmetes. Az új évezredben pedig még inkább, hiszen minden sokkal gyorsabb. A húsz év körüliek szorongásának nevet adtak végre: kapunyitási pánik. Egy egyetemistákból álló csapat felkarolta az ügyet, hogy minél többen tudjanak a jelenségről.
Orbán Viktor ma több mint 40 európai ország vezetőjét, pénteken pedig az Európai Unió állam- és kormányfőit látja vendégül Budapesten.
Félreértések, tévedések, álhírek, hisztéria, hallgatás és propagandisztikus csúsztatások övezik a térség egyelőre zavartalan energiaellátását.
Hagyják el a területet a vészkijáratokon! A kivetítőkön a kezelő hibájából megjelent felszólításra menekülni kezdett a tömeg.
Nem történt bűncselekmény, biztonságban van mindenki.
A budapesti tőzsdén is érezni lehetett a Credit Suisse mentése keltett hullámokat. A végeredmény: az UBS-be olvadt a második legnagyobb svájci bank.
Százezer ember ment ki az utcákra, először maszk nélkül a pandémia miatt életbe léptetett korlátozások feloldása óta.
A tömegpánik azután tört ki, hogy a rendőrség könnygázzal fújta le a hazai Arema FC pályára berohanó szurkolóit. Az Arema hazai pályán 2-3-ra kikapott a nagy riválisának számító Persebaya 1927 nevű csapattól.
A repülőjegyek árai az egekbe szöktek. Lettország már közölte, hogy biztonsági okokból nem fog menedéket nyújtani a mozgósítás elől menekülőknek.
A Travis Scott-koncerten kitört pánik nyolc ember életét követelte. A résztvevők szerint káosz uralkodott a helyszínen, többen látták, ahogy a tömeg az élettelen testeken tapos.
Mintha hullámvasúton ülnénk. Nem is olyan régen még reménykeltő járványügyi statisztikáknak örülhettünk. A járvány újabb fellángolása(i) viszont a nyitási tervek újragondolását eredményezték és meglehet, hogy a további nyitás helyett szigorítások jönnek.
A rendőrség szerint kattintásvadász címekkel kerültek ki valótlan tartalmú anyagok.
Lassan elveszítjük a járvány megfékezésének lehetőségét - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője.
A hosszantartó vagy túl erős szorongás kimeríti a szervezetet, a lelki megterhelődésen túl krónikus testi panaszokhoz is vezethet.
A brit közlekedési rendőrség (BTP) feltételezése szerint két ember összetűzése okozhatta a pánikot péntek este a londoni Oxford Circus metróállomáson, amelynek kiürítése közben többen megsérültek. A lövöldözésről szóló bejelentések vaklármának bizonyultak.
Sérült kékcápa okozott pánikot több mallorcai strandon a hétvégén.
Pánikszerűen menekültek a járókelők Brüsszel belvárosának legnépszerűbb bevásárló utcájában, miután fiatalok egy csoportja dulakodni és kiabálni kezdett. Egy fiatalt előállítottak - közölte a Le Soir belga napilap pénteken.
A kormánypárt területi felelősei tapasztalataik alapján attól félnek, nem tudnak majd megfelelni a miniszterelnök elvárásainak, és ez pályájuk végét jelentheti - írja a Népszabadság. Hírek szerint a települések támogatása is függ a népszavazási mozgósítás eredményétől.
Elégedettek lehetnek a közép-kelet-európai vezetők azzal, amit a népükkel tettek; a riogatásnak, sőt rettegtetésnek, gyűlöletkeltésnek az "idegenek" a "mások" most épp a "migránsok" elleni uszításnak már olyan abszurd "eredményei" is vannak, mint ami Horvátországban történt egy strandon.
Két terminált evakuáltak a New Yok-i Kennedy repülőtéren, miután lövésekről érkeztek jelentések. A légiirányító hatóság azonban nem tudta megerősíteni a lövések tényét. Nem találtak töltényeket és senki sem sérült meg – közölte a Twitteren a hatóság. A terminálok kiürítése óvintézkedés volt.