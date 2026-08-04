A húsz év körüliek szorongásának nevet adtak végre: itt a kapunyitási pánik

A fiatalok lusták, nincsenek céljaik, a szüleik nyakán lógnak. Ugye hallottuk már ezeket a sztereotípiákat? Mondjuk nem újdonság, állítólag Szókratész idejében ugyanezt hangoztatták az idősebbek. Pedig ha belegondolunk, kilépni az életbe, önállóvá válni nagyon félelmetes. Az új évezredben pedig még inkább, hiszen minden sokkal gyorsabb. A húsz év körüliek szorongásának nevet adtak végre: kapunyitási pánik. Egy egyetemistákból álló csapat felkarolta az ügyet, hogy minél többen tudjanak a jelenségről.