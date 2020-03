A Toldy gimnáziumban vírushelyzet alakult, a segítség annyi volt, hogy "felülről" fenyegették a tanárokat

Az egészségügyről szólva a lelkierő fontosságát hangsúlyozta és a gazdaság leállásáról is beszélt a kormányfő.

Nem szokták civilizált országok alkalmazni azt a rendkívüli jogrendet, amit Magyarországon Orbán Viktor javaslatára bevezetett a kormány - nyilatkozta péntek reggek a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. Orbán hosszasan részletezte, hogy a koronavírus apropóján mi mindenre van most joga a kormánynak: mint mondta, akár termelőüzemeket is állami irányítás alá vonhatnak. Ez a jogrend sokáig fenntartható, a kérdés csak az, hogy meddig van rá szükség - tette hozzá. Kínában csak a járvány felfutási szakasza is 5-6 hónapig tartott, és onnan még a leereszkedést is számolni kell - spekulált Orbán -, és Európában is sok hónapos