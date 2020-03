Az iskolaigazgatókat senki nem tájékoztatta, mit tegyenek, ha az iskolában felmerül a koronavírus gyanúja

Jobban figyeljenek oda a fertőtlenítésre - ez volt a leghatékonyabb tanács.

Semmilyen központi utasítás vagy protokoll nem érkezett még az intézményvezetőkhöz azzal kapcsolatban, mi a teendő, ha kiderül, hogy az egyik diák, tanár, illetve bármely más iskolai dolgozó vagy annak családtagja koronavírus-fertőzött lehet – erről Ács Katalin, az iskolaigazgatókat tömörítő Oktatási Vezetők Szakszervezetének elnöke beszélt a Népszavának. Mint mondta, a tankerülettől eddig csak arról kaptak tájékoztatást, hogy jobban figyeljenek oda a megfelelő fertőtlenítésre, illetve ha valakiről tudják, hogy külföldről, s különösképp ha köztudottan fertőzött területről érkezett, arra kérjék, hogy két hétig maradjon otthon. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révai Miklós Gimnázium igazgatója is hasonlókról számolt be lapunknak. Hozzátette: abban bízik, hogy minden intézményvezető a józan ítélőképessége alapján el tudja dönteni, mi a helyes eljárás. Ő maga például mindenképp értesítené a területileg illetékes tisztiorvosi szolgálatot. Turcsik Viktor, a budaörsi Herman Ottó Általános igazgatója is megerősítette, nincs külön protokoll arra az esetre, ha az iskolában valakiről kiderül, hogy fertőzött lehet. – Ha egy ilyen eset kiderülne, mindenképp felvenném a kapcsolatot az érintett családdal, utána tájékoztatnám az iskolai közösséget – mondta. Hangsúlyozta, az igazgatónak arra nincs lehetősége, hogy mindenkit hazaküldjön, a munkavégzést „az utolsó pillanatig folytatni kell”. Hozzátette: nem tehetnek mást, mint hogy abban bízzanak, hogy a kormányzat, illetve az operatív törzs az iskolák esetében is a legkörültekintőbben jár el. Turcsik Viktor azt is elmondta, hozzá már legalább 40 darab „kikérő” érkezett szülőktől, akik egy időre – a megelőzés érdekében – távol tartanák gyermekeiket az iskolai közösségtől is. Erre az iskola belső szabályzata ad lehetőséget, a szülők legtöbbször például külföldi utazások esetében szoktak élni vele. Az igazgató közölte: eddig valamennyi kérelmet engedélyezett. Pénteken a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium egyik diákjáról derült ki, hogy édesanyja koronavírussal fertőzött, ezt már csütörtökön jelezték is az iskolaigazgató felé, ám a sajtóhírek szerint az ügyben senkinek nem állt módjában intézkedni. A Kormányzati Tájékoztatási Központ lapunk megkeresésére közölte: a diák 14 napos járványügyi megfigyelése megkezdődött a Dél-Pesti Centrumkórházban, a gimnázium „egyéb látogatói” (pl. diákok, tanárok) tekintetében azonban semmilyen járványügyi intézkedést nem tartanak szükségesnek. Az Oktatási Vezetők Szakszervezetének elnöke ezt aggályosnak tartja. Ács Katalin szerint ha az ő intézményében történt volna hasonló, mindenképp az iskola legalább két hétre történő bezárását tartaná szükségesnek. Kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, tervezik-e az igazgatók felkészítését, megfelelő protokoll bevezetését, kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk választ.