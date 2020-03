Kivonták a forgalomból a Richter méhmióma elleni gyógyszerét

A NAV is az online szolgáltatásait ajánlja az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett.

FŐTÁV Zrt. március 16-tól, vagyis jövő hétfőtől a Dél-budapesti ügyfélszolgálati iroda kivételével szünetelteti a személyes ügyintézést az ügyfélszolgálati irodáiban – közölte a Főtáv. Az intézkedés visszavonásig érvényes. Tájékoztatásuk szerint az elkövetkező időszakban a FŐTÁV Zrt. ügyfelei ügyeiket az online ügyfélszolgálati felületen tudják intézni, ahol a számlázással, a pénzügyekkel, az adatok változásával, a műszaki ügyekkel kapcsolatos főbb ügytípusokat lehet rendezni. Az online felület használata regisztrációhoz kötött. „ Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy bizonyos esetekben az ügyintézési idő megnövekedhet, tekintettel arra, hogy ebben a helyzetben csak alapvető szolgáltatásokat nyújtunk, amelyeket az ÁSZF rögzít. Kérjük ügyfeleinket, hogy az éjjel-nappal hívható telefonos elérhetőséget (06-1-700-7000) ebben az időszakban műszaki jellegű hibabejelentésre használják" – tették hozzá.

Az ügyészségi honlapon pénteken ugyancsak azt közölték, hogy a magyar kormány által elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel péntektől a személyes félfogadás valamennyi ügyészségen határozatlan időre szünetel. Beadványok benyújtására továbbra is van lehetőség postai úton vagy az ügyészségeknél elhelyezett gyűjtőládában, továbbá az elektronikus kapcsolattartási rendszeren keresztül ügyfélkapus regisztrációval – tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy a rendelkezés az idézésekre nem vonatkozik, az idézésben megjelölt helyen és időben a megjelenés továbbra is – a törvényi rendelkezéseknek megfelelően – kötelező.

Az adóhivatal pénteken az MTI-vel közölte: az ügyfélszolgálatok felkeresése helyett a lakosságnak is érdemes igénybe venni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online szolgáltatásait. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus ügyintézés, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel. Az online ügyintézésnél a magánszemélyeknek mindössze KAÜ-azonosításra (Központi Azonosítási Ügynök) van szükségük, ez olyan teljeskörű azonosítási szolgáltatás, mely a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban azonosít, és azt továbbítja a felhasználók, intézmények felé. A vállalkozások az eBEV-en keresztül küldhetik be adóbevallásukat, nyomon követhetik befizetéseiket, eleget tehetnek többféle adat bejelentési kötelezettségnek, de a bevallásukkal összefüggő problémákról is így értesülnek. A magánszemélyek elfogadhatják az adóbevallási tervezetüket, online kereset kimutatást vagy akár elveszett adókártya pótlását is igényelhetik. Elektronikusan adó-, jövedelem- és illetőségigazolás is kérhető. Az online ügyintézés mellett telefonos ügyfélszolgálatát is ajánlja a NAV, ebben az esetben a konkrét ügyek intézéséhez ügyfélazonosító-szám (PIN-kód) vagy részleges kódú telefonos azonosítás szükséges. Ügyfélazonosító-szám legegyszerűbben ügyfélkapun igényelhető az adóhivataltól a TEL nyomtatványon. Telefonon többek között javítható a hibás bevallás, kérhető adó-, jövedelem- és illetőségigazolás, adónemek közötti átvezetés, tájékoztatás az adószámla-egyenlegről, bejelenthető a levelezési cím vagy az egyéni egészségügyi szolgáltatási járulék fizetés. A NAV ügyfél-tájékoztató és ügyintéző rendszer ingyenes telefonszáma – a 06-80/20-21-22 – hétfőtől csütörtökig 8.30-tól 16 óráig, pénteken 13.30-ig hívható. Általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető a NAV 1819-es szintén ingyenesen hívható infóvonalán.