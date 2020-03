Szekszárd fideszes polgármestere egymaga elfogadta és aláírta a város költségvetését

Jelenleg mindketten Szingapúrban vannak karanténban.

Ketten is jártak ezen a héten Magyarországon az eddig regisztrált szingapúri koronavírusos betegek közül - írja az Index Channel News Asia által közölt adatok alapján. A hivatalos adatokban a 193-as esetnek nevezett férfi egy 26 éves malajziai állampolgár, aki szingapúri munkavállalói engedéllyel rendelkezik. Március 1-3-ig Németországban, 4-6-ig Csehországban, 7-8-ig Ausztriában, március 9-10-ig pedig Magyarországon járt. Péntek reggel derült ki róla, hogy megfertőződött, és kórházi karanténba került. A férfi kapcsolatban áll a 194-es számú szingapúri esettel, aki egy 24 éves kínai nő, szintén van szingapúri munkavállalói engedélye. Ugyanazon az útvonalon járt, mint a 193-as eset, és róla is péntek reggel bizonyosodott be, hogy koronavírusos. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken azt jelentette be, hogy jelenleg Szingapúrban egy magyar állampolgár van karanténban, mert fertőzött személlyel utazott együtt egy repülőgépen.