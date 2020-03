Elmarad a bolgár-magyar Eb-pótselejtező

A koronavírus-járvány miatt az eredetileg tervezett időpontban nem lehet megrendezni az olasz országúti kerékpáros körversenyt, amely Budapestről indulna.

A 2020-as Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny is áldozatául esett a koronavírus-járványnak, ugyanis a szervezők pénteken bejelentették, hogy az eredetileg tervezett május 9-ei időpontban nem tud elrajtolni a mezőny.



„Az elmúlt három hétben több egyeztetés történt a magyar és olasz szervezők között, a hazai szervezőbizottság többször jelezte, hogy a verseny nem veszélyeztetheti a magyar emberek biztonságát, egészségét, ezért egyre kisebb az esély a Giro magyarországi rajtjának megrendezésére” – írta Facebook-oldalán Révész Máriusz, a kerékpározás és aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztos.

Hozzátette, Olaszországban napról napra súlyosabb méreteket ölt a járvány, és a megbetegedések, valamint az áldozatok száma is folyamatosan növekszik, ennek következtében az olasz kormány az egész országra kiterjedő karantént hirdetett. Eközben a vírus Magyarországot is elérte, és a járvány megfékezése érdekében a magyar kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, amely tiltja a nagyobb látogatottságú sportrendezvények lebonyolítását, és a nemzetközi események szervezését is ellehetetleníti.

Révész elmondta, a Giro d'Italia magyarországi rajtjának szervezőbizottsága csütörtökön videókonferencia keretében jelezte az olasz partnernek, hogy az eredetileg tervezett időpontban a verseny rajtja Magyarországon nem rendezhető meg. Mauro Vegnivel, az olasz jogtulajdonos RCS Sport versenyigazgatójával a felek megállapították, mindkét fél célja a szerződés módosítása, annak érdekében, hogy egy későbbi időpontban Magyarországról induljon a Giro d'Italia.

Vegni elmondta, az olasz kormány és hatóságok rendelkezéseit fogják követni, akik az olasz sportéletet április 3-áig állították le. Mint mondta, a moratórium letelte után dönthetnek a Giro sorsáról.

Ami a verseny időpontját illeti, a szoros versenynaptár miatt egyébként sincs nagy mozgásterük a szervezőknek, a Giro d’Italia és a Tour de France között mindössze 27 nap távolságot hagytak, az olimpia pedig csak további fejtörést okoz.

Mint ismert, 7,8 milliárd forintos kormányzati támogatással valósult volna a 2020-as budapesti Giro d'Italia-rajt, ez az összeg a jogdíjon felül magába foglal több száz előkészítő eseményt is.

Lapunk hétfőn – amikor még csak sejthető volt, hogy az eseményt nem lehet megrendezni – írásban kérdésekkel fordult a felekhez többek közt azzal kapcsolatban is, hogy a magyar szervezőket mekkora kár éri, a verseny esetleges elmaradása esetén kinek, milyen arányban kell terhet viselnie.

A jogtulajdonos RCS Sport nem reagált megkeresésünkre, mint ahogyan az illetékes magyar szervtől sem kaptunk érdemi választ, a Kormányzati Tájékoztatási Központ annyit közölt lapunkkal, hogy az esemény kapcsán az Operatív Törzs sport- és tömegrendezvényekre vonatkozó ajánlása szerint járnak el. A Népszava ugyanakkor úgy értesült, a 7,8 milliárdos költségvetésből 3-4 milliárdot már elkölthettek.

A Giro d'Italiát 1909 óta szinte minden évben megtartották, csak a két világháború alatt, 1915-1918, illetve 1941-1945 között maradt el. Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. Eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb 2018-ban, amikor Izraelben volt a Grande Partenza.