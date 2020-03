Érik a sztrájk a postásoknál

Noha tudják, hogy az óvintézkedések őket is védik, nem örülnek a váratlanul jött szünetnek a Kaposvári Egyetemen hallgatói. Különösen az intézmény mintegy hatszáz kollégistája nem. A váratlan szünet miatt ugyanis – a hetven külföldi hallgatón és azon a két diákon kívül, aki méltányossági alapon kapott engedélyt a maradásra – péntek tíz óráig mindenkinek el kellett hagynia a kollégiumot. Ez pedig sokakat lehetetlen helyzetbe hozott.

– Nekem nagyon rosszul jön, hogy menni kell, és nem csak a tanulás miatt, hanem azért is, mert itt dolgozom Kaposváron. Vagyis melóm még lesz, de szállásom nem. Egyelőre a jövő hét végéig maradhatok egy évfolyamtársamnál, de őket sem használhatom ki a végtelenségig, albérletbe viszont nem tudok menni, mert akkor az elvinné a keresetem – magyarázta Ádám. – Nagykanizsán lakom, s úgy tűnik, mostantól ingáznom kell, mert az egyetem mellett diákmunkásként a Tescóban dolgozom. Fárasztó lesz. Nem egyedül nekem gond, hogy munka mellett tanulok, már beszéltük az évfolyamtársaimmal, ha nagyon elhúzódik az egyetembezárás, keresünk egy albérletet hatan-nyolcan, hogy legalább dolgozni tudjunk normálisan – mondta Árpád. Az egyetemista srác ráadásul nem csak emiatt aggódik: – Nem is tudom, hogyan oldom majd meg a távoktatást, mert nincs laptopom, csak telefonom és tabletem, vagyis jelen állás szerint most gyorsan vennem kell egyet. Ami nem volt betervezve erre a félévre. A művészeti kar belvárosi kollégiuma előtt péntek délelőtt két diáklány négy nagy bőröndöt próbált beszuszakolni egy kis Suzukiba. Klári és Laura az éjszakát már egy évfolyamtársuknál töltötték, most csak a holmijaikért jöttek vissza. – Gondolkodtunk, hogy a szokásos sporttáskával megyünk haza Veszprémbe. De mivel nem lehet tudni, mikor jöhetünk vissza, inkább visszük cuccunk többségét – magyarázta a logisztikai bonyodalmakat Laura. Jelen állás szerint ugyanis az előrehozott szünetet követően távoktatással folytatódik a félév. Igaz, a diákok közül sokan nem tudják elképzelni, hogyan. – A pedagógiai vagy a gazdaságtudományi karosoknak biztos meg lehet tartani az órákat az interneten, de a művészeti karon elég neccesnek tűnik – vélekedett Klári. – Mert a színészeket, látványtervezőket elég nehéz távoktatásban képezni. Ugyanez okozott zavart az agrártudományi karon, ahol a képzés egy részét a tangazdaságokban töltik a hallgatók, ám ez a része úgy tűnik, egy időre kiesik a tananyagból. Az egyetem vezetése is látja a nehézségeket: azokon a szakokon, ahol a képzés nem teszi lehetővé az internetes órákat, keresik a megoldást, egyelőre az tűnik a legvalószínűbbnek, meghosszabbítják a félévet, hogy a hallgatók meg tudjanak szerezni minden szükséges kreditet, le tudjanak vizsgázni, vagy a pedagógiai karon legyen idő a kötelező gyakorlat abszolválására.