Járványveszély! – kötelezték, hogy kitegye, aztán levetették a piros figyelmeztetést

Olaszországban járt, ezért ki kellett raknia házára a hatósági piros lapot egy budaörsi történésznek. Aztán szóltak neki, hogy inkább vegye le.

„Itt járványügyi megfigyelés alatt álló személy tartózkodik. Tilos a belépés!” – ez a szöveg szerepel azon az A/4-es piros lapon, amit egy Budaörsön élő történésznek kellett kitennie családi háza kapujára. Lapunknak adott nyilatkozata szerint a rendőrök azt mondták neki: ő az első az országban, akit ilyesmire köteleznek. Igaz, nem sokkal később arra kérték, hogy mégis inkább vegye le. Attól tartanak ugyanis, hogy „pánikot okoz”. A férfi – aki nem szeretné nyilvánosságra hozni a nevét – múlt hét szerdán, március 4-én egy kollégájával szakmai útra ment. Autóval utaztak Olaszországon át Franciaországba. Bő egy hét múlva, most csütörtökön indultak vissza. A határzárak miatt Ausztrián át jöttek, éjfél körül értek az osztrák-magyar határra. Osztrák részről nem volt semmiféle ellenőrzés, a maszkot viselő magyar rendőrök azonban, miután megtudták, hogy Olaszországban is jártak, megállították őket. „Semmilyen panaszunk nem volt. A határon megmérték a lázunkat, de még csak hőemelkedést se mutatott a műszer. Más vizsgálatot nem végeztek. Annyit közöltek velünk, menjünk haza, majd keresni fognak” – idézte fel az eseményeket a történész. Kollégáját még nem keresték, nála viszont a rendőrök megjelentek az általa „skarlát betűnek” nevezett – kirakott, majd levett – piros lappal. Aztán a helyi tisztiorvos is hívta telefonon, hazaérkezése óta azonban nem vizsgálták meg. A férfi kapott olyan információt is, hogy – mivel 4-én lépték át az olasz határt – lassan lejár a sokat emlegetett kéthetes határidő, és rövidesen utcára mehet. De ez még nem biztos. „Mindenki rendkívül kedves és udvarias, de senki nem tudja, mit kellene csinálni. Nagy a káosz” – foglalta össze tapasztalatait a történész.