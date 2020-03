Zsaruk, bevándorlók és az oroszlán esete – A Nyomorultak nem dokumentumfilm, annál erősebb és szerteágazóbb dráma

Pénteken még be lehetett jutni több nagy budapesti múzeumba. Nem volt tolongás.



Egy kicsit félünk a vírustól, de a művészet iránti szeretetünk erősebb – állította egy fiatal ukrán pár a pénteken Szépművészeti Múzeum előcsarnokában, miközben gondosan bekenték a kezüket fertőtlenítőszerrel. A ruhatárba érkezők között volt, akit megkínáltak fertőtlenítőszerrel, aminek a használata nem kötelező, ám a múzeumlátogatást többen kézmosással kezdték és zárták. Ám a ruhatári fogasokon még harminc kabát sem lógott. A Szépművészeti összes termében sem voltak százan, egy-egy kiállításon már szinte tömegnek hatott négy-öt látogató. A Márványcsarnok falába vésett latin nyelvű felirat, miszerint A művészet hosszú, az élet rövid (Ars longa, vita brevis), újabb értelmezési lehetőséget kapott: feltehetőleg sokak szerint a múzeum megvár, de az élet túl rövid ahhoz, hogy kockáztassanak. Egy átlagos hétköznapon sincs soha ilyen kevés látogatója a Szépművészetinek, a sok turista mellett sok magyar nyugdíjas is felkeresi. Pénteken már nem jöttek nyugdíjasok, turisták is alig – de csütörtökön még ennyien se voltak a Szépművészetiben, miután a kormány szerda éjféltől vészhelyzetet rendelt el Mások szerint viszont az élet ahhoz rövid, hogy ha esetleg hosszabb időre bezárna a múzeum, kihagyjanak egy-egy-kiállítást. Erről beszélt lapunknak arcmaszkban egy magyar látogató a Michelangelo-teremben A Kelet vonzásában című kiállításon, a japonizmust bemutató tárlat eredetileg május 13-ig látogatható. Két berlini fiatalasszony arról beszélt Népszavának: a legszívesebben haza se mennének. A német fővárosban teljesen megállt a kulturális élet. Se múzeum, se színház, se koncert, a klubok is mind bezártak, és a munka is nehezebb lett: egyikük otthonról dolgozik, a másikuk inkább hosszabb szabadságot vett ki. Szerintük a német kormány óvintézkedései késlekedtek, a Szépművészeti Múzeum kiállításai viszont nagyon feldobták a hangulatukat. Az Egyiptomi Gyűjteményt meglátogató, Moszkvában élő fiatal párnak azonban nem volt ennyire derűs hangulata. A fiú ugyanis olasz állampolgár, és ő már nem térhet haza a szerelmével az orosz fővárosban, és igazából nem is tudják, együtt hová mehetnének.

Pénteken nemcsak a Szépművészeti Múzeumba lehetett bejutni, a Magyar Nemzeti Galéria, a Vasarely Múzeum, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, továbbá a Magyar Nemzeti Múzeum, a Ráth György-villa, valamint Műcsarnok kiállításai is látogathatók voltak. Ezek a múzeumok hivatalosan csak a hétvégén tartanak zárva, elvben kedden már kinyithatnának. Ám nagy valószínűséggel az Emberi Erőforrások Minisztériuma keddtől bezáratja ezeket a múzeumokat is – de lapzártánkig nem hozott ilyen intézkedést. A bécsi Kunsthistorisches Museum előreláthatólag április 3-ig tartja zárva összes kiállítóhelyét, a római Vatikáni Múzeum bizonytalan ideig. A párizsi Louvre korlátozott létszámban fogadott látogatókat, de péntek este ezt a múzeumot is bezárták.