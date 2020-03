Trump kihirdette a szükségállapotot az USA-ban

Egyelőre tíz napra.

A Covid-19-fertőzés megelőzése érdekében Lengyelország ideiglenesen visszaállítja a teljes határellenőrzést, nem engednek be külföldieket az országba - jelentette be Mateusz Morawiecki kormányfő a koronavírus-helyzet kezelésére létrehozott válságstáb pénteki tanácskozása után.

- A külföldről hazatérő lengyel állampolgárokat 14 napos karanténba helyezik - mondta Morawiecki. Közölte, szombattól korlátozzák az üzletközpontok működését, de továbbra is nyitva lesznek az élelmiszerboltok és a patikák. Bezárják a vendéglátóhelyeket. Emellett ötven személyre korlátozzák az egy helyen tartózkodók számát, ami az egyházi rendezvényekre is vonatkozik. Csehország és Ukrajna is pénteken jelentette be, hogy lezárja a határait. A cseh állampolgárok vasárnap éjféltől külföldre sem utazhatnak.