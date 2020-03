Felfüggeszti nemzetközi járatait a LOT

A Handelsblatt című üzleti lap szerint egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál, végleges döntést még nem hoztak.

A koronavírus-járvány miatti keresletcsökkenés és közlekedési korlátozások miatt ideiglenesen leállhat a Lufthansa csoport, a legnagyobb német légi közlekedési társaság – jelentette pénteken a Handelsblatt című üzleti lap a hírportálján. Értesülésük szerint egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy felfüggesztik járataik üzemeltetését. Végleges döntést még nem hoztak. A Handelsblatt beszámolója szerint a Lufthansa állami segítséget is kérhet a válság átvészeléséhez. Carsten Spohr, a társaság vezetője egy belső, a munkavállalóknak szóló videóüzenetében elmondta, hogy tárgyalásokat kezdenek az érintett kormányokkal az esetleges támogatásról. Ezt a cég egy szóvivője megerősítette. Német hírportálokon idézett közleményében elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a német, az osztrák, a belga és a svájci kormánnyal. A Handelsblatt szerint Carsten Spohr részt vesz a berlini kancellári hivatalba péntek estére összehívott egyeztetésen, amelyen a szövetségi kormány gazdasági érdekképviseletekkel tárgyal a válság átvészeléséhez nyújtandó állami segítségről. Ugyancsak pénteken Peter Altmaier gazdasági miniszter és Olaf Scholz pénzügyminiszter bejelentette, hogy felső korlát nélküli hitelprogramot indítanak a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Kiemelték, hogy az állami fejlesztési bank (KfW) akár 500 milliárd eurót (170 ezer milliárd forint) is képes megmozgatni. A Lufthansa eddig 30 100 járatot törölt menetrendjéből április 24-ig. A napokban arról is tájékoztattak, hogy a kapacitás visszafogása mellett szigorú takarékoskodásba is kezdtek, így leállították a tervezett létszámfejlesztéseket és felkínálták a dolgozóknak, hogy hozzák előre tervezett éves szabadságukat, vagy menjenek fizetés nélküli szabadságra. A csoporthoz a névadó Lufthansa mellett az Eurowings, az osztrák Austrian Airlines, a svájci Swiss és Edelweiss Air légitársaság, valamint a belga Brussels Airlines diszkont légitársaság tartozik. Tavaly 145 millió utast szállítottak, ami 2,3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A világszerte 135 ezer embert foglalkoztató cégcsoport korábban 4500 ember felvételét tervezte 2020-ra.