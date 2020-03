Orbánt meghőmérőzték Ferihegyen, a Spanyolországból érkező utasokat nem

Naponta 33 százalékkal nő a koronavírus fertőzöttség aránya, ami nagyon gyors lakossági átfertőzést és az ellátórendszer kapacitásainak sokszoros meghaladását jelenti 3 héten belül. Épp ezért minden óra számít és minden időben meghozott döntéssel lassíthatunk a járvány terjedésnek ütemén - vallja dr. Máté-Horváth Nóra aneszteziológus, aki most felhívással fordul a szakma és a betegek felé. Felhívásában azt írja: "Aneszteziológusként és intenzív terápiás szakorvosként, valamint magánemberként arra kérem orvos kollégáimat, a szakmát és az intézményvezetőket, fontolják meg az operatív szakmák tervezhető és halasztható (ún. elektív) műtéteinek felfüggesztését (sebészet, szülészet-nőgyógyászat, urológia, ortopédia, szemészet, szájsebészet, fül-orr-gégészet, stb)." Az ilyen műtétek számtalan orvos-páciens találkozással járnak, az amúgy is szűkös kapacitását terhelik és a mostanában egyre korlátozottabb számban rendelkezésre álló (pedig most aztán különösen fontos) elsődleges védőfelszerelések készletét (maszk, kesztyű, sapka, egyszerhasználatos eszközök) is fogyasztják. Ezen felül a láthatatlan lakossági terjedés és a hosszú lappangási időszak miatt ezek az orvos-páciens találkozások rizikót jelentenek egészségügyi személyzetre és páciensekre egyaránt - teszi hozzá. (Ugyanakkor persze el kell végezni a sürgős és olyan sürgető műtétek elvégzését, amelyek elhalasztása a páciens állapotának gyors vagy visszafordíthatatlan romlását eredményezné (tipikus példa: onkológiai műtétek, amik nem tűrnek halasztást). Mint írja, néhány előrelátó és felelős intézményvezető már megtette ezt a lépést, és egyébként az Országos Vérellátó Szolgálat is bejelentette, hogy csak a sürgősségi műtétekhez biztosít vérkészítményeket . dr. Máté-Horváth Nóra felhívása nem csak a kollégáknak szól, hanem azokhoz a páciensekhez is, akik halasztható műtétre várnak. Őket arra kéri, ne jelenjenek meg a járvány alatt az egészségügyi intézményekben, akkor sem, ha műtéti időpontjuk mostanra szól. Ezzel önmagukat is védik, hiszen jelenleg minden ember-ember érintkezés magában hordozza a fertőzés veszélyét, az egészségügyi ellátóintézmények pedig sajnos jellegükből adódóan gócpontjai lehetnek a járványnak.